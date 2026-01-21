Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 21 января РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" и 97 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 84 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 13 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 21 января российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов.