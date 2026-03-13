10:29  13 марта
На Полтавщине автомобиль перевернулся на крышу: водитель погиб
09:04  13 марта
На Львовщине из-за поджога сухой травы полностью сгорел дом
00:50  13 марта
Инфляция в Украине ускорилась: что стало дороже, а что подешевело
13 марта 2026, 11:25

Поддержка ВСУ: ГО "Захист держави" и профсоюзы Полтавщины объединили усилия

13 марта 2026, 11:25
Фото: ОО "Защита государства"
На Полтавщине общественные организации и профсоюзы объединяют усилия, чтобы поддерживать украинских военных и помогать ветеранам в реабилитации и возвращении к мирной жизни

Об этом сообщила пресс-служба ГО "Захист держави", передает RegioNews.

Отмечается, что руководитель Полтавского областного отделения Петр Ворона принял участие в областной отчетно-выборной конференции профсоюзов.

В рамках мероприятия состоялась рабочая встреча с председателем Федерации профсоюзов Украины Сергеем Бизовым, на которой обсудили дальнейшее сотрудничество и реализацию совместных инициатив в поддержку украинских военных и ветеранов.

"Сегодня чрезвычайно важно, когда общественные организации и профсоюзное движение объединяют усилия ради поддержки наших защитников. Это не просто партнерство – это совместная ответственность за тех, кто защищает Украину", – отметил Петр Ворона.

Он также принял участие в работе Областного совета профсоюзов, поздравил председателя организации Ирину Богуш с переизбранием и поблагодарил за плодотворное сотрудничество в рамках подписанного меморандума.

Областной совет профсоюзов, как и ГО "Захист держави", активно поддерживает украинских защитников. За период полномасштабной войны профсоюзы Полтавщины перечислили около 10 млн грн на нужды ВСУ, а также поддерживают ветеранов через реабилитационные мероприятия и образовательные программы.

Сотрудничество между ГО "Захист держави" и профсоюзным движением демонстрирует, насколько важным является объединение общественных организаций и активного сообщества для укрепления обороноспособности страны и поддержки украинских защитников.

Напомним, в Черновцах планируют создать "Простір Надії" – специальное место памяти и поддержки для семей военнослужащих, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести.

