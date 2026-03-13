Инфляция в Украине ускорилась: что стало дороже, а что подешевело

Фото: из открытых источников

В Украине инфляция в течение восьми месяцев постепенно замедлялась. Стало известно, как это повлияло на цены

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Если сравнивать с январем 2026 года, инфляция на потребительском рынке составила 1%, но против февраля 2025 года - 7,6%. При этом стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков выросла на 1,4%.

Овощи подорожали на 13%. В то же время, фрукты, продукты переработки зерновых, яйца, рыба, хлеб, макаронные изделия, подсолнечное масло, говядина, молоко и безалкогольные напитки подорожали на 6,1 – 0,4%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, а на топливо и смазки – на 3,3%. Мобильная связь выросла в цене на 9,1%.

На 4,1-0,3% снизились цены на мясо птицы, свинину, сахар, масло, сало, кисломолочную продукцию, сыры. Также подешевели одежда (на 3%) и обувь (на 2,2%), а также проезд в железнодорожном пассажирском транспорте – на 2,2%.

Напомним, ранее в Украине из-за начала активных продаж из хранилищ подешевела морковь. На прошлой неделе в среднем фермеры предлагают морковь по ценам 8-14 гривен за килограмм.