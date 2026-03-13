20:49  12 марта
Завтра в Украине прогнозируют сухую, солнечную и теплую погоду
20:11  12 марта
В Харькове 6 детей провалились под лед
19:25  12 марта
В Одессе люди могут остаться без питьевой воды
UA | RU
UA | RU
13 марта 2026, 00:50

Инфляция в Украине ускорилась: что стало дороже, а что подешевело

13 марта 2026, 00:50
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине инфляция в течение восьми месяцев постепенно замедлялась. Стало известно, как это повлияло на цены

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Если сравнивать с январем 2026 года, инфляция на потребительском рынке составила 1%, но против февраля 2025 года - 7,6%. При этом стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков выросла на 1,4%.

Овощи подорожали на 13%. В то же время, фрукты, продукты переработки зерновых, яйца, рыба, хлеб, макаронные изделия, подсолнечное масло, говядина, молоко и безалкогольные напитки подорожали на 6,1 – 0,4%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, а на топливо и смазки – на 3,3%. Мобильная связь выросла в цене на 9,1%.

На 4,1-0,3% снизились цены на мясо птицы, свинину, сахар, масло, сало, кисломолочную продукцию, сыры. Также подешевели одежда (на 3%) и обувь (на 2,2%), а также проезд в железнодорожном пассажирском транспорте – на 2,2%.

Напомним, ранее в Украине из-за начала активных продаж из хранилищ подешевела морковь. На прошлой неделе в среднем фермеры предлагают морковь по ценам 8-14 гривен за килограмм.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены экономика
Что в Украине будет с ценами на яйца перед Пасхой
11 марта 2026, 23:55
В Украине существенно упали цены на овощи: что стало дешевле
11 марта 2026, 23:35
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Актер Тарас Цымбалюк дал совет следующему "Холостяку"
13 марта 2026, 01:50
Эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба женится
13 марта 2026, 01:35
В Киевской области поезд насмерть сбил мужчину
12 марта 2026, 22:55
Киевлянин заказал убийство тёщи из-за денег, которые она собирала на жильё его детям
12 марта 2026, 22:48
В Житомире простились с командиром 39-й бригады тактической авиации Александром Довгачем
12 марта 2026, 21:12
В Днепре загорелся жилой дом: женщина сгорела заживо
12 марта 2026, 20:55
Завтра в Украине прогнозируют сухую, солнечную и теплую погоду
12 марта 2026, 20:49
Хотел найти работу: на Прикарпатье "работодатель" ограбил мужчину
12 марта 2026, 20:15
В Харькове 6 детей провалились под лед
12 марта 2026, 20:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Анатолий Амелин
Все блоги »