Фото: ГБР

ГБР задержало начальника склада одной из воинских частей в Одесской области, который отвечал за хранение дронов и средств борьбы с ними

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Чиновник присвоил военное имущество, хранившееся на складе для нужд обороны Южного региона. В частности, он украл разведывательные беспилотники и оборудование для противодействия вражеским БПЛА.

Часть техники военнослужащий сдал в ломбард, а остальное продал по заниженной цене. Таким образом он нанес государству ущерб более чем на 5,4 млн грн.

Фигуранта задержали 6 марта. Ему сообщили о подозрении в похищении военного имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Суд назначил начальнику склада содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 5,4 млн. грн.

Напомним, в Киевской области чиновник Нацгвардии воровал военное имущество и сдавал его в ломбарды. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.