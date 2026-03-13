10:29  13 марта
На Полтавщине автомобиль перевернулся на крышу: водитель погиб
09:04  13 марта
На Львовщине из-за поджога сухой травы полностью сгорел дом
00:50  13 марта
Инфляция в Украине ускорилась: что стало дороже, а что подешевело
UA | RU
UA | RU
13 марта 2026, 12:47

Сдавал дроны в ломбард: в Одесской области задержали начальника склада воинской части

13 марта 2026, 12:47
Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

ГБР задержало начальника склада одной из воинских частей в Одесской области, который отвечал за хранение дронов и средств борьбы с ними

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Чиновник присвоил военное имущество, хранившееся на складе для нужд обороны Южного региона. В частности, он украл разведывательные беспилотники и оборудование для противодействия вражеским БПЛА.

Часть техники военнослужащий сдал в ломбард, а остальное продал по заниженной цене. Таким образом он нанес государству ущерб более чем на 5,4 млн грн.

Фигуранта задержали 6 марта. Ему сообщили о подозрении в похищении военного имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Суд назначил начальнику склада содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 5,4 млн. грн.

Напомним, в Киевской области чиновник Нацгвардии воровал военное имущество и сдавал его в ломбарды. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
13 марта 2026, 13:30
В Киевской области мужчина торговал боевыми гранатами
13 марта 2026, 13:25
В Одессе семейный врач продавал инвалидность за доллары
13 марта 2026, 12:55
Россияне атаковали рейсовый автобус в Харьковской области: погиб водитель
13 марта 2026, 12:37
Во Львовской области столкнулись грузовик и внедорожник: есть погибший
13 марта 2026, 12:19
Скандал из monobank: откуда у Гороховского персональные данные клиентки
13 марта 2026, 11:58
СБУ задержала российского агента, готовившего ликвидацию командира Третьего армейского корпуса Билецкого
13 марта 2026, 11:55
В Луцке зафиксировали температурный рекорд
13 марта 2026, 11:39
Поддержка ВСУ: ГО "Захист держави" и профсоюзы Полтавщины объединили усилия
13 марта 2026, 11:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
Виктор Таран
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »