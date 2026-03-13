Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Произошло столкновение грузовика MAN и автомобиля SsangYong. От полученных в результате ДТП травм 38-летний водитель внедорожника погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

