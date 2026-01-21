Воронки, разбитые кровли и ангары: россияне ударили по домам и предприятиям в Запорожье

Фото из открытых источников

Во вторник, 20 января, российская армия атаковала Запорожскую область. В области местный бизнес уже считает убытки

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Известно, что в результате атаки врага пострадали три предприятия в Кушугумской общине Запорожского района. Кроме того, россияне нанесли авиационный удар по территории общины. Пострадали и жилые дома, и местные предприятия: на местах "прилетов" существенные разрушения: воронки, разбитые кровли и ангары.

"Местный бизнес продолжает работать, поддерживать экономику общества, обеспечивать рабочие места и помогать людям. Несмотря на это, враг уничтожает гражданские предприятия", - отметили в поселковом совете.

Напомним, российские войска не прекращают обстрелы Днепропетровщины , нанося удары по жилым кварталам и инфраструктуре Никопольского района. Недавно под огнем оказалось несколько общин.