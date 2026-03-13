01:35  13 марта
Эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба женится
00:50  13 марта
Инфляция в Украине ускорилась: что стало дороже, а что подешевело
20:49  12 марта
Завтра в Украине прогнозируют сухую, солнечную и теплую погоду
13 марта 2026, 09:04

На Львовщине из-за поджога сухой травы полностью сгорел дом

13 марта 2026, 09:04
Фото: Сходницкий поселковый совет
В четверг, 12 марта, в Схидници произошел пожар из-за поджога сухой травы. Загорелся старый заброшенный дом, в котором долгое время никто не проживал

Об этом сообщил Схидницкий поссовет, передает RegioNews.

По предварительной информации, огонь распространился с сухой травы на хозяйственную постройку.

К ликвидации пожара были привлечены работники ГСЧС и местного пожарно-спасательного подразделения поселка Пидбуж.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти соседний жилой дом, однако заброшенное здание сгорело полностью.

Спасатели подчеркивают, что поджог сухой травы чрезвычайно опасен и может привести к масштабным пожарам, уничтожению имущества и угрозе жизни людей.

Поджог сухой травы в Украине: что грозит нарушителям

  • Административная ответственность

Поджог сухой травы, лугов, пастбищ или остатков растительности карается штрафом.

  1. Для граждан: от 3000 до 6000 грн.
  2. Для должностных лиц: от 15000 до 21000 грн.

Штраф растет, если пожар нанес ущерб имуществу или природе.

  • Уголовная ответственность

Если поджог привел к уничтожению имущества, вреда жизни или здоровью людей, предусмотрено лишение свободы от 2 до 10 лет (в зависимости от тяжести последствий).

Напомним, в течение 11 марта спасатели Львовщины в спешном порядке ликвидировали 95 пожаров. В частности, во Львовском районе в селе Новый Ярычев горела сухая трава на площади 100 кв. На пепелище спасатели обнаружили тело мужчины 1970 года рождения.

поджог пожар ГСЧС Львовская область сухостой частный дом трава
