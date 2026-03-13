10:29  13 марта
На Полтавщине автомобиль перевернулся на крышу: водитель погиб
09:04  13 марта
На Львовщине из-за поджога сухой травы полностью сгорел дом
00:50  13 марта
Инфляция в Украине ускорилась: что стало дороже, а что подешевело
13 марта 2026, 11:55

СБУ задержала российского агента, готовившего ликвидацию командира Третьего армейского корпуса Билецкого

13 марта 2026, 11:55
Андрей Билецкий. Фото: wikipedia
Служба безопасности Украины предотвратила попытки РФ ликвидировать командира 3-го армейского корпуса Сил обороны Андрея Билецкого

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Задержан российский агент, готовивший прицельный ракетно-бомбовый удар по локации украинского генерала в зоне боевых действий. Чтобы скорректировать воздушную атаку, российские спецслужбы завербовали оператора БПЛА из другой бригады, выполняющей задачи в Харьковской области.

По данным СБУ, фигурант пытался получить информацию о времени и месте прибытия генерала ВСУ на позиции своего соединения.

Для сбора разведданных агент использовал свой доступ к служебной информации, а также пытался завуалированно выспрашивать "грифованную" информацию у коллег по службе.

Одновременно с этим фигурант должен был "слить" оккупантам дислокацию штаба и учебного центра своей бригады, по которым враг готовил отдельный обстрел.

СБУ разоблачила российского "крота" еще на начальном этапе его шпионской деятельности. После этого поэтапно задокументировала его контакты с россиянами и обезопасила локацию соответствующих Сил обороны.

На финальном этапе спецоперации агента задержали на территории гарнизона. У него изъяли смартфон, с которого он держал связь с оккупантами.

В СБУ рассказали, что российские спецслужбисты завербовали фигуранта через его бывшую жену, которая проживает на временно оккупированной территории Запорожской области и работает на РФ. Для конспирации связи с врагом агент регулярно удалял сообщения из переписки.

"Кроту" объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ предотвратила новую попытку россиян совершить теракт в Ровно. Вражеского агента задержали "на горячем", когда он заложил самодельную бомбу возле кофейни в центральном парке города.

ликвидация СБУ убийство задержание покушение агент рф российские агенты Третий армейский корпус Андрей Билецкий
13 марта 2026
13 марта 2026, 11:25
07 августа 2025
