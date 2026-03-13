В Киевской области мужчина торговал боевыми гранатами

Фото: Нацполиция

В Белоцерковском районе мужчина продавал боеприпасы. Теперь ему грозит тюрьма

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, 32-летний житель области нашел боеприпасы и хранил их. В частности, это были две гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1 и четыре запала УЗРГМ-2.

Впоследствии мужчина за 6 тысяч гривен продал две гранаты с энтузиазмом. После этого ситуация повторилась.

Сейчас мужчина был задержан и помещен в изолятор. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

