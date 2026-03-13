10:29  13 марта
На Полтавщине автомобиль перевернулся на крышу: водитель погиб
09:04  13 марта
На Львовщине из-за поджога сухой травы полностью сгорел дом
00:50  13 марта
Инфляция в Украине ускорилась: что стало дороже, а что подешевело
UA | RU
UA | RU
13 марта 2026, 13:25

В Киевской области мужчина торговал боевыми гранатами

13 марта 2026, 13:25
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Белоцерковском районе мужчина продавал боеприпасы. Теперь ему грозит тюрьма 

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, 32-летний житель области нашел боеприпасы и хранил их. В частности, это были две гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1 и четыре запала УЗРГМ-2.

Впоследствии мужчина за 6 тысяч гривен продал две гранаты с энтузиазмом. После этого ситуация повторилась.

Сейчас мужчина был задержан и помещен в изолятор. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Украине задержали восемь дельцов, пытавшихся наладить нелегальную продажу "трофейного" оружия и боеприпасов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
торговля оружием полиция Киев
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
13 марта 2026, 13:30
В Одессе семейный врач продавал инвалидность за доллары
13 марта 2026, 12:55
Сдавал дроны в ломбард: в Одесской области задержали начальника склада воинской части
13 марта 2026, 12:47
Россияне атаковали рейсовый автобус в Харьковской области: погиб водитель
13 марта 2026, 12:37
Во Львовской области столкнулись грузовик и внедорожник: есть погибший
13 марта 2026, 12:19
Скандал из monobank: откуда у Гороховского персональные данные клиентки
13 марта 2026, 11:58
СБУ задержала российского агента, готовившего ликвидацию командира Третьего армейского корпуса Билецкого
13 марта 2026, 11:55
В Луцке зафиксировали температурный рекорд
13 марта 2026, 11:39
Поддержка ВСУ: ГО "Захист держави" и профсоюзы Полтавщины объединили усилия
13 марта 2026, 11:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
Виктор Таран
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »