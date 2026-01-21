ВСУ ликвидировали за сутки почти 1200 оккупантов и 70 вражеских артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1170 российских оккупантов, восемь танки, десять бронемашины и 70 артсистем врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 21.01.26 ориентировочно составили:
Как сообщалось, россияне пытаются оцепить еще один город на Харьковщине. Речь идет о городе Волчанск.
