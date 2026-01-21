20:57  20 января
Жители Полтавы вышли на митинг из-за отключения света
17:05  20 января
Уроженец Николаева стал лучшим спортсменом Европы по итогам 2025 года
14:25  20 января
Морозы в Украине начнут ослабевать
UA | RU
21 января 2026, 07:31

ВСУ ликвидировали за сутки почти 1200 оккупантов и 70 вражеских артсистем

21 января 2026, 07:31
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1170 российских оккупантов, восемь танки, десять бронемашины и 70 артсистем врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 21.01.26 ориентировочно составили:

Потери россиян 21 января 2026 года

Как сообщалось, россияне пытаются оцепить еще один город на Харьковщине. Речь идет о городе Волчанск.

ВСУ потери россиян фронт война оккупанты российская армия
