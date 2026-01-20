Жители многотысячного города в Полтавской области протестовали против несправедливых обесточений и перекрыли дорогу

фото: Кременчугская газета

Во вторник, 20 января, жители Кременчуга, недовольные неравномерным распределением графиков обесточивания, вышли на мирную акцию протеста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Кременчугскую газету.

Как отмечается, люди собрались перед админзданием Кременчугского филиала "Полтаваоблэнерго". Участниками акции стали в основном женщины, приехавшие из разных районов города.

К протестующим вышел директор Кременчугского филиала энергокомпании Игорь Петрусь. Он пояснил, что из-за повреждения электросетей в результате обстрелов есть проблемы с электроснабжением, а еще время отключений увеличилось из-за похолодания.

"Станет теплее и при отсутствии новых обстрелов врагом, график обесточивания улучшится – электричества будет больше", – отметил чиновник.

После общения с ним часть людей отправились перекрывать движение транспорта по проспекту Свободы с требованием встречи с мэром.

Жители Кременчуга, если их требования не будут услышаны, пообещали собраться в ближайшие дни на следующую аналогичную акцию.

Напомним, в Укрэнерго рассказали, как будут выключать свет 20 января. По данным ведомства, во всех регионах Украины будут использоваться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).