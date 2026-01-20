13:19  20 января
Пригородные маршрутки в Киев подорожали: сколько придется платить
10:15  20 января
Поезд "Интерсити" Киев – Харьков застрял посреди поля из-за отсутствия напряжения
09:00  20 января
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
UA | RU
UA | RU
20 января 2026, 15:44

Жители многотысячного города в Полтавской области протестовали против несправедливых обесточений и перекрыли дорогу

20 января 2026, 15:44
Читайте також українською мовою
фото: Кременчугская газета
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 20 января, жители Кременчуга, недовольные неравномерным распределением графиков обесточивания, вышли на мирную акцию протеста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Кременчугскую газету.

Как отмечается, люди собрались перед админзданием Кременчугского филиала "Полтаваоблэнерго". Участниками акции стали в основном женщины, приехавшие из разных районов города.

К протестующим вышел директор Кременчугского филиала энергокомпании Игорь Петрусь. Он пояснил, что из-за повреждения электросетей в результате обстрелов есть проблемы с электроснабжением, а еще время отключений увеличилось из-за похолодания.

"Станет теплее и при отсутствии новых обстрелов врагом, график обесточивания улучшится – электричества будет больше", – отметил чиновник.

После общения с ним часть людей отправились перекрывать движение транспорта по проспекту Свободы с требованием встречи с мэром.

Жители Кременчуга, если их требования не будут услышаны, пообещали собраться в ближайшие дни на следующую аналогичную акцию.

Напомним, в Укрэнерго рассказали, как будут выключать свет 20 января. По данным ведомства, во всех регионах Украины будут использоваться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кременчуг Полтавская область отключения света протесты видео
Россияне ударили по промышленному объекту в Полтавской области
20 января 2026, 09:37
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
20 января 2026, 09:00
В Полтавской области парень угнал авто и попал в ДТП
16 января 2026, 16:55
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Гендиректор ПАО "КАМАЗ" подозревается в поставке 15 тысяч автомобилей для армии РФ
20 января 2026, 17:00
"Энергоатом" могут частично приватизировать
20 января 2026, 16:39
В Житомирской области полиция задержала мужчину за тяжелые телесные повреждения 33-летнего жителя
20 января 2026, 16:26
Тина Кароль извинилась за песню об отсутствии света и тепла в Украине
20 января 2026, 16:11
Зеленский прокомментировал возможность отправки украинских военных в Гренландию
20 января 2026, 16:09
"Общалась с коллегой": жительница Донецкой области "сливала" данные о ВСУ
20 января 2026, 15:35
Зеленский отреагировал на дело в отношении Тимошенко
20 января 2026, 15:12
Скандал с бронированием: политтехнолог Петров уволился с военного мемориального кладбища
20 января 2026, 14:49
Льготы для ветеранов в 2026 году: что нужно знать – объясняет ОО "Защита Государства"
20 января 2026, 14:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »