В Харькове 80 юных боксеров соревновались на турнире памяти Василия Бурмака

Скриншот с видео

Харьковский центр общественной организации "Защита Государства" стал соорганизатором первого турнира по боксу среди юношей и девушек, посвященного памяти Заслуженного тренера Украины Василия Бурмака

Об этом сообщили в общественной организации, передает RegioNews.

В соревнованиях приняли участие 80 юных спортсменов от 9 до 13 лет из Харькова, Полтавы, Богодухова, Люботина и Мерефы.

Турнир объединил детей не только спортивной борьбой, но и стал важной платформой для поддержки, развития и мотивации молодежи в сложное для страны время.

Для Харьковской организации ОО "Защита Государства" развитие детского и юношеского спорта является частью системной работы с молодежью, направленной на формирование характера, выдержки, уважения и веры в собственные силы. В силу таких инициатив организация инвестирует в здоровое и сильное будущее общин и государства.

