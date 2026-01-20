13:19  20 января
Пригородные маршрутки в Киев подорожали: сколько придется платить
10:15  20 января
Поезд "Интерсити" Киев – Харьков застрял посреди поля из-за отсутствия напряжения
09:00  20 января
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
UA | RU
UA | RU
20 января 2026, 13:40

В Харькове 80 юных боксеров соревновались на турнире памяти Василия Бурмака

20 января 2026, 13:40
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Харьковский центр общественной организации "Защита Государства" стал соорганизатором первого турнира по боксу среди юношей и девушек, посвященного памяти Заслуженного тренера Украины Василия Бурмака

Об этом сообщили в общественной организации, передает RegioNews.

В соревнованиях приняли участие 80 юных спортсменов от 9 до 13 лет из Харькова, Полтавы, Богодухова, Люботина и Мерефы.

Турнир объединил детей не только спортивной борьбой, но и стал важной платформой для поддержки, развития и мотивации молодежи в сложное для страны время.

Для Харьковской организации ОО "Защита Государства" развитие детского и юношеского спорта является частью системной работы с молодежью, направленной на формирование характера, выдержки, уважения и веры в собственные силы. В силу таких инициатив организация инвестирует в здоровое и сильное будущее общин и государства.

Напомним, ранее ОО "Защита государства" сообщила, что в 2026 году сотни учителей из Запорожской области рискуют остаться без финансовой поддержки из-за обстоятельств, связанных с российской агрессией.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков спорт бокс турнир поддержка дети молодежь общественная организация
Помощь для переселенцев в Харькове: сколько будут платить в 2026 году
19 января 2026, 14:37
В Харькове построят подземный детсад за 224,5 млн грн
18 января 2026, 21:02
Зима в Харькове: секреты выживания тех, кто живет на улице годами
16 января 2026, 14:50
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Льготы для ветеранов в 2026 году: что нужно знать – объясняет ОО "Защита Государства"
20 января 2026, 14:36
Новый министр обороны Украины планирует убивать 50 тысяч россиян в месяц
20 января 2026, 14:35
Морозы в Украине начнут ослабевать
20 января 2026, 14:25
Выступление Зеленского в Давосе сегодня не планировалось – советник Президента
20 января 2026, 13:28
Пригородные маршрутки в Киев подорожали: сколько придется платить
20 января 2026, 13:19
На Львовщине таможенники задержали бус с партией подержанных ноутбуков более чем на 600 тыс. грн
20 января 2026, 13:03
На Киевщине во время игры 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку: суд принял решение по делу
20 января 2026, 12:49
В Ровно будут судить женщину, которую раздражали портреты погибших военных
20 января 2026, 12:35
Умер основатель издательства "Наш Формат" Владислав Кириченко
20 января 2026, 12:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »