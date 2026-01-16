15:13  16 января
16 января 2026, 14:50

Зима в Харькове: секреты выживания тех, кто живет на улице годами

16 января 2026, 14:50
Иллюстративное фото: из открытых источников
Харьков уже пережил три военных зимы, более или менее успешно. Однако четвертая зима может оказаться сложнее предыдущих – и вопрос выживания становится особенно актуальным

Об этом пишет издание "Думка, передает RegioNews.

Что делать, если мороз, отключение отопления и нехватка ресурсов станут повседневностью? Журналисты решили узнать это от тех, кто давно выживает на улице без жилья, отопления и воды.

Кто такие "БОМЖи"

Термин "БОМЖ" происходит от аббревиатуры советской милиции: "лицо без определенного места жительства". Сначала он касался людей, не имевших постоянной прописки, а не обязательно бездомных. С 1990-х годов, когда бродяжничество стало массовым явлением, слово приобрело широкое употребление. Часто эти слова используются в унизительном смысле в отношении людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Истории выживания

  • Александр, 58 лет

Три года назад он приехал в Харьков из Краснограда. Планировал увидеть родственников и найти работу, но после нападения и потери документов оказался без средств к существованию.

"Сначала было очень тяжело, – рассказывает он. – Потом познакомился с людьми, живущими на улице. У нас все пытаются помогать друг другу".

Александр советует: "Найди теплое место, где можно переждать мороз, и пользуйся им только в особо холодные дни. Одевай несколько слоев, береги ноги и голову. Самое опасное – мокрые ноги на морозе. Если есть возможность, пользуйся подвалами у отопительных труб или приемными отделениями медкомплексов – там тепло и светло".

  • Сергей (позже назвался Сашей), возраст не назвал

"Я наследственный бомж, – говорит он. – Мои родители выпивали, квартира ушла еще в 1999 году".

Сергей советует: использовать любые хранилища – подвалы, бомбоубежища, приюты на остановках. Говорит, раньше войны было проще. Был вокзал. Круглосуточно:

"Если гоняли на вокзале, садился в электричку, так чтобы севера туда, и в полночь назад, еще были круглосуточные заведения, где можно было незаметно приютиться, если знаешь, где. Вместо этого сейчас есть бомбоубежища! Люди ими почти не пользуются, а для нас какая-то крыша и стены. Самые доступные – но доступны, но там – на крышу. холодно. Костер не разожгешь. Чтобы там не мерзнуть, беру обычные свечи типа "пилюля", они дешевы.

  • Михаил, Возраст: "Я не стар, просто так выгляжу"

Он любит зиму, потому что летом тяжело переносить жару и ухаживать за ранами. Его секрет выживания – собаки: "Они согревают, а люди из-за них часто помогают с едой. Когда холодно, две собаки и одеяло – и не замерзнешь".

  • Викторович, 48 лет

История проста: отсидел срок, потерял документы, сестра продала квартиру — другого пути, кроме жизни на улице, не оставалось.

Зима – самое тяжелое время. Главное – не допустить обморожения: если конечности немеют или появляются красные или синие пятна, согревать постепенно и срочно обращаться к врачу.

Важно найти место, где можно согреться. Самое простое – костер или свечи в металлической посуде, газовая горелка или плиту на минимум. Термоизоляционные материалы, как термоодеяла, под верхней одеждой и под обувью помогают сохранить тепло даже в сильный мороз.

"Еще нам как-то волонтеры термоодеяла раздавали, это такая тоненькая фольга. Дело нужно. Можно спрятаться, но лучше обернуться им, под верхнюю одежду, и под обувь тоже тепло держит хорошо, не мерзнешь даже в сильный мороз", – рассказывает Викторович.

Надеемся, что четвертая зима пройдет относительно благополучно и советы этих харьковчан не понадобятся.

Читайте также: Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода

16 января 2026
