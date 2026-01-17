В Украине вагоны поездов заметает снегом

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на INSIDER UA.

Обстановка в поездах из Одессы. Все купе в снегу", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды 17 января. По их данным, кроме мороза, в Украине ожидается ветер и снегопады.