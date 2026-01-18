Кое-где до -22: рабочая неделя в Украине начнется морозами
В ближайшую ночь ожидается -14…-22 градуса, завтра днем -9…-14 градусов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.
"Морозную погоду будет компенсировать отсутствие осадков и периодически солнечные лучи, в которых хочется купаться, прыгать, оборачиваться, как красивыми лентами и вообще представлять, что это уже радует нас не нагретое оконное стекло от солнышка, а мысль о весне", – пишет она.
На дорогах завтра гололедица.
В Киеве 19 января будет сухо и морозно. Ночью -15 градусов, днем -10 градусов.
Ранее мы сообщали о том, какой будет погода в январе. По данным Укргидрометцентра, в первый месяц 2026 года в Украине будет преобладать по-настоящему зимняя погода.
