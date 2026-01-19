Из-за отключения света полиция увеличивает количество ночных патрулей

Иллюстративное фото: из открытых источников

В связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике Национальная полиция увеличила количество патрулей, которые будут нести службу, в частности в ночное время

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает RegioNews.

Усиление патрулирования направлено на:

поддержание публичного порядка;

предотвращение краж и других правонарушений;

недопущение угроз для людей и объектов критической инфраструктуры;

оповещение о воздушной тревоге в случае, если стационарные системы не работают из-за отсутствия электроэнергии;

информирование граждан и предоставление необходимой помощи.

В МВД также подчеркнули, что без необходимости не следует выходить из дома в ночное время и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Как известно, 16 января Кабмин утвердил новые правила, согласно которым в городах и общинах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, могут ослабить комендантский час. В частности, украинцы смогут передвигаться без специальных пропусков. А торгово-развлекательные центры, аптеки, заправки и не только, которые будут числиться как пункты несокрушимости, смогут работать круглосуточно.