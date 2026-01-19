Из-за отключения света полиция увеличивает количество ночных патрулей
В связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике Национальная полиция увеличила количество патрулей, которые будут нести службу, в частности в ночное время
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает RegioNews.
Усиление патрулирования направлено на:
- поддержание публичного порядка;
- предотвращение краж и других правонарушений;
- недопущение угроз для людей и объектов критической инфраструктуры;
- оповещение о воздушной тревоге в случае, если стационарные системы не работают из-за отсутствия электроэнергии;
- информирование граждан и предоставление необходимой помощи.
В МВД также подчеркнули, что без необходимости не следует выходить из дома в ночное время и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Как известно, 16 января Кабмин утвердил новые правила, согласно которым в городах и общинах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, могут ослабить комендантский час. В частности, украинцы смогут передвигаться без специальных пропусков. А торгово-развлекательные центры, аптеки, заправки и не только, которые будут числиться как пункты несокрушимости, смогут работать круглосуточно.