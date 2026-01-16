Такси впервые с начала 2022 года будет работать круглосуточно в Киеве

иллюстративное фото: из открытых источников

В столице уже с 17 января несколько сервисов такси снова будут работать круглосуточно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По данным издания, соответствующее разрешение службы такси получили от местных властей.

Как известно, 16 января Кабмин утвердил новые правила, согласно которым в городах и общинах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, могут ослабить комендантский час.

В то же время, торгово-развлекательные центры, аптеки, заправки и не только, которые будут числиться как пункты несокрушимости, смогут работать круглосуточно.

Напомним, на днях в Киеве частично было приостановлено движение наземного электротранспорта. Это произошло из-за экстренных отключений электроснабжения.