20:06  16 января
Украинец получил престижную музыкальную премию
16:04  16 января
В Киеве массово прорывает трубы в многоэтажках, вода затапливает подъезды
15:13  16 января
В Украине в выходные ожидается до -22 градусов
16 января 2026, 21:29

Такси впервые с начала 2022 года будет работать круглосуточно в Киеве

16 января 2026, 21:29
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В столице уже с 17 января несколько сервисов такси снова будут работать круглосуточно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По данным издания, соответствующее разрешение службы такси получили от местных властей.

Как известно, 16 января Кабмин утвердил новые правила, согласно которым в городах и общинах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, могут ослабить комендантский час.

В то же время, торгово-развлекательные центры, аптеки, заправки и не только, которые будут числиться как пункты несокрушимости, смогут работать круглосуточно.

Напомним, на днях в Киеве частично было приостановлено движение наземного электротранспорта. Это произошло из-за экстренных отключений электроснабжения.

Киев такси транспорт Комендантский час
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
