Такси впервые с начала 2022 года будет работать круглосуточно в Киеве
В столице уже с 17 января несколько сервисов такси снова будут работать круглосуточно
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
По данным издания, соответствующее разрешение службы такси получили от местных властей.
Как известно, 16 января Кабмин утвердил новые правила, согласно которым в городах и общинах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, могут ослабить комендантский час.
В то же время, торгово-развлекательные центры, аптеки, заправки и не только, которые будут числиться как пункты несокрушимости, смогут работать круглосуточно.
Напомним, на днях в Киеве частично было приостановлено движение наземного электротранспорта. Это произошло из-за экстренных отключений электроснабжения.
