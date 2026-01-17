Украинцы могут полностью остаться без света и тепла
Россия планирует удары по подстанциям украинских АЭС
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУР МО.
По данным ведомства, таким образом РФ хочет заставить Украину подписать капитуляционные условия после завершения войны.
Ранее мы сообщали о том, что зима 2025/26 годов будет самой тяжелой за все время полномасштабного вторжения. Украинцы могут оставаться до 15-20 часов без электроснабжения.
