В Житомирской области чиновник "нагрел" миллионы на работниках, которых не существовало

Об этом сообщает полиция Житомирской области

С апреля 2022 года чиновник инициировал зачисление в штат по меньшей мере 13 человек, которые фактически не выполняли служебные обязанности и не появлялись на рабочих местах. При этом на этих работников регулярно начислялась заработная плата.

Директор лично проводил так называемые собеседования, подписывал соответствующие приказы. "Не существовавшие работники" на бумаге занимали должности мастера производственного цеха, преподавателя информатики, юрисконсульта, методиста и другие. Период их формального трудоустройства длился от нескольких месяцев до нескольких лет.

В общей сложности бюджет потерял почти 3 миллиона гривен. Теперь директору сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

