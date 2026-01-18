Волонтери з Польщі зібрали понад мільйон злотих на генератори для Києва

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Польщі на платформі волонтерських ініціатив за три дні з часу запуску збору коштів вдалося накопичити понад 1 млн злотих на генератори для Києва

Про це пише "Європейська правда", передає RegioNews.

Збір під назвою "Тепло з Польщі для Києва" стартував орієнтовно 15 січня з цільовою сумою 2 млн злотих. Організатори наголошують, що в умовах нічних морозів до -17°С багато киян залишаються без світла та опалення.

"Ми організовуємо збір з чіткою конкретною метою – купити й доставити у Київ 100 генераторів. Ці прилади рятуватимуть життя: ними можна обігрівати приміщення, де знайдуть прихисток літні люди та діти, а також кип’ятити воду. Кожен внесок наближає нас до відправки цього рятівного обладнання", – зазначають автори ініціативи.

Збір спільно організували кілька громадських організацій та ініціатив, серед яких Євромайдан-Варшава, Democracy Foundation, Sestry.eu, Open Dialogue Foundation, PRB Foundation та Entrepreneurs Help. За три дні до збору долучилися близько 8 860 людей.

Посол України у Польщі Василь Боднар подякував організаторам та учасникам збору:

"Величезна подяка і найщиріша вдячність усім полякам, які підтримали Київ. У теперішній складній ситуації ця допомога надзвичайно важлива і справді буде рятувати життя. Дякуємо усім людям та організаціям за солідарність, відповідальність і справжнє партнерство".

Як відомо, раніше в ГУР повідомляли, що Росія розглядає можливість атак на підстанції передачі електроенергії, щоб вивести з ладу українські атомні електростанції і змусити Україну погодитися на неприйнятні умови припинення війни. Станом на середину січня РФ провела розвідку щонайменше 10 таких об’єктів у 9 областях України.