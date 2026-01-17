РФ готовит новые удары по энергетике и инфраструктуре Украины

иллюстративное фото: из открытых источников

Украинская разведка располагает информацией о подготовке новых ударов России по энергетике и инфраструктуре нашей страны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Он проинформировал, что заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко, в частности об определенных задачах для армии РФ. По словам главы государства, разведка не фиксирует готовность России выполнять какие-либо договоренности и прекращать войну.

"Вместо этого достаточно информации о подготовке дальнейших российских ударов по нашей энергетике и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные станции", – отметил верховный главнокомандующий.

Ранее сообщалось, что украинцы могут полностью остаться без света и тепла из-за атак РФ. Об этом сообщили в ГУР.