14:38  17 января
Россияне запустили по Харькову 7 баллистических ракет
10:55  17 января
В Киевской области более 50 тысяч домов остались без света из-за атаки россиян
09:22  17 января
Россияне ночью снова атаковали Одесщину: поврежден энергообъект
17 января 2026, 18:17

РФ готовит новые удары по энергетике и инфраструктуре Украины

17 января 2026, 18:17
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинская разведка располагает информацией о подготовке новых ударов России по энергетике и инфраструктуре нашей страны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Он проинформировал, что заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко, в частности об определенных задачах для армии РФ. По словам главы государства, разведка не фиксирует готовность России выполнять какие-либо договоренности и прекращать войну.

"Вместо этого достаточно информации о подготовке дальнейших российских ударов по нашей энергетике и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные станции", – отметил верховный главнокомандующий.

Ранее сообщалось, что украинцы могут полностью остаться без света и тепла из-за атак РФ. Об этом сообщили в ГУР.

Украина РФ атака война
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
