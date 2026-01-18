Ночная атака БпЛА на Харьков: погибла 20-летняя женщина, еще трое пострадали

Фото: ГСЧС Харьковщины

Сегодня ночью 18 января вражеский ударный беспилотник атаковал частный жилищный сектор в Холодногорском районе Харькова

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате обстрела произошли разрушения и пожар. Загорелся жилой дом и крыша беседки. Общая площадь пожара составила около 150 квадратных метров.

По предварительным данным, одна женщина погибла, еще три женщины получили ранения разной степени тяжести.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеской атаки на Холодногорский район Харькова погибла 20-летняя женщина.

К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены подразделения ГСЧС, в частности, саперы и кинологические расчеты. Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.

По данным ОВА, за прошедшие сутки в результате обстрелов по Харькову и области три человека погибли, 11 – пострадали.

Напомним, 17 января россияне запустили по Харькову 7 баллистических ракет. Предварительно известно, что удары наносились с помощью реактивных систем залпового огня "Торнадо", а корректировка и фиксация попаданий осуществлялась посредством