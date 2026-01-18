11:49  18 января
В Полтаве пьяный военный бросил гранату возле припаркованных машин: как его наказал суд
10:02  18 января
"Путешествие к бабушке" закончилось поисками: школьниц нашли в столичном метро
16:59  17 января
Хлеб и крупы будут дорожать: эксперт поделился прогнозом на 2026 год
UA | RU
UA | RU
18 января 2026, 09:10

Ночная атака БпЛА на Харьков: погибла 20-летняя женщина, еще трое пострадали

18 января 2026, 09:10
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Харьковщины
Читайте також
українською мовою

Сегодня ночью 18 января вражеский ударный беспилотник атаковал частный жилищный сектор в Холодногорском районе Харькова

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате обстрела произошли разрушения и пожар. Загорелся жилой дом и крыша беседки. Общая площадь пожара составила около 150 квадратных метров.

По предварительным данным, одна женщина погибла, еще три женщины получили ранения разной степени тяжести.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеской атаки на Холодногорский район Харькова погибла 20-летняя женщина.

К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены подразделения ГСЧС, в частности, саперы и кинологические расчеты. Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.

По данным ОВА, за прошедшие сутки в результате обстрелов по Харькову и области три человека погибли, 11 – пострадали.

Напомним, 17 января россияне запустили по Харькову 7 баллистических ракет. Предварительно известно, что удары наносились с помощью реактивных систем залпового огня "Торнадо", а корректировка и фиксация попаданий осуществлялась посредством

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков война атака погибшая частный дом пожар ГСЧС российская армия БПЛА
Россияне запустили по Харькову 7 баллистических ракет
17 января 2026, 14:38
Россияне ночью снова атаковали Одесщину: поврежден энергообъект
17 января 2026, 09:22
РФ усиливает давление в Запорожской области, украинские подразделения вынуждены оставлять позиции
16 января 2026, 17:56
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Пошлины против союзников НАТО: парадокс обороны
18 января 2026, 12:24
В Полтаве пьяный военный бросил гранату возле припаркованных машин: как его наказал суд
18 января 2026, 11:49
Ночная атака дронов на Хмельнитчину: спасатели ликвидировали пожары
18 января 2026, 11:26
Береза и Ваганян о "системе взяток в СБУ" во времена Баканова: все подробности
18 января 2026, 10:41
Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Одесщины
18 января 2026, 10:28
"Путешествие к бабушке" закончилось поисками: школьниц нашли в столичном метро
18 января 2026, 10:02
Более 200 вражеских БпЛА атаковали Украину: попадание на 15 локациях
18 января 2026, 09:46
Отключение света 18 января: стало известно об ограничениях
17 января 2026, 20:35
РФ за 2025 год украла более 2 миллионов тонн украинского зерна
17 января 2026, 19:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Марианна Безуглая
Виталий Портников
Владимир Фесенко
Все блоги »