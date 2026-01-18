11:49  18 января
В Полтаве пьяный военный бросил гранату возле припаркованных машин: как его наказал суд
10:02  18 января
"Путешествие к бабушке" закончилось поисками: школьниц нашли в столичном метро
16:59  17 января
Хлеб и крупы будут дорожать: эксперт поделился прогнозом на 2026 год
18 января 2026, 11:26

Ночная атака дронов на Хмельнитчину: спасатели ликвидировали пожары

18 января 2026, 11:26
Фото: ГСЧС Хмельницкой области
Сегодня ночью 18 января враг нанес удары беспилотными летательными аппаратами по Хмельницкой области

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Хмельницкой области, передает RegioNews.

Отмечается, что один из объектов в Хмельницком районе потерпел поражение – возникли несколько возгораний, которые спасатели оперативно ликвидировали.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 18 января россияне атаковали Украину 201 ударным БпЛА типа Shahed, Гербер и другими беспилотниками. Зафиксировано попадание 30 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на двух локациях.

