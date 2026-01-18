Ночная атака дронов на Хмельнитчину: спасатели ликвидировали пожары

Фото: ГСЧС Хмельницкой области

Сегодня ночью 18 января враг нанес удары беспилотными летательными аппаратами по Хмельницкой области

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Хмельницкой области, передает RegioNews.

Отмечается, что один из объектов в Хмельницком районе потерпел поражение – возникли несколько возгораний, которые спасатели оперативно ликвидировали.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 18 января россияне атаковали Украину 201 ударным БпЛА типа Shahed, Гербер и другими беспилотниками. Зафиксировано попадание 30 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на двух локациях.