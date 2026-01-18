Более 200 вражеских БпЛА атаковали Украину: попадание на 15 локациях

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 18 января россияне атаковали Украину 201 ударным БпЛА типа Shahed, Гербер и другими беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 167 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и других.

Зафиксировано попадание 30 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на двух локациях.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, у украинской разведки есть информация о подготовке новых ударов России по энергетике и инфраструктуре нашей страны.