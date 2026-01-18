Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Одесщины

Фото: ГСЧС Одесщины

В ночь на 18 января российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате атаки возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Также разрушены производственное здание и легковой автомобиль.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 18 января россияне атаковали Украину 201 ударным БпЛА типа Shahed, Гербер и другими беспилотниками. Зафиксировано попадание 30 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на двух локациях.