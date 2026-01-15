Заболеваемость ОРВИ выросла на 15%: за неделю заболели более 121 тыс. человек
Ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями в Украине стабильная. В большинстве регионов заболеваемость остается на фоновом уровне, только во Львовской области зафиксировано незначительное превышение эпидемиологического порога
Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.
В частности, с 5 по 11 января в стране заболели 121 497 человек, из них 65 947 взрослых и 55 550 детей до 17 лет. Это на 15,2% больше, чем за предыдущую неделю. Госпитализировано 4827 пациентов, среди которых 2578 детей.
Относительно COVID-19 за неделю заболели 360 человек, что на 29,6% больше, чем неделей ранее.
Чтобы снизить риск инфицирования ОРВИ в местах скопления людей специалисты советуют минимизировать прикосновения к поручням, ручкам и другим поверхностям.
Кроме того, при возможности соблюдайте дистанцию – даже полметра уменьшает риск передачи вирусов. А также:
- Выбирайте места поближе к притоку свежего воздуха (окна, двери).
- Избегайте разговоров вплотную в закрытых помещениях.
- Используйте антисептик после выхода из транспорта или людей.
Напомним, в Украине с 29 сентября 2025 года официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.
По прогнозам Центра общественного здоровья, пик заболеваемости ОРВИ ожидается в январе-феврале, как это происходит каждый год.