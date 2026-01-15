Заболеваемость ОРВИ выросла на 15%: за неделю заболели более 121 тыс. человек

Иллюстративное фото: из открытых источников

Ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями в Украине стабильная. В большинстве регионов заболеваемость остается на фоновом уровне, только во Львовской области зафиксировано незначительное превышение эпидемиологического порога

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

В частности, с 5 по 11 января в стране заболели 121 497 человек, из них 65 947 взрослых и 55 550 детей до 17 лет. Это на 15,2% больше, чем за предыдущую неделю. Госпитализировано 4827 пациентов, среди которых 2578 детей.

Относительно COVID-19 за неделю заболели 360 человек, что на 29,6% больше, чем неделей ранее.

Чтобы снизить риск инфицирования ОРВИ в местах скопления людей специалисты советуют минимизировать прикосновения к поручням, ручкам и другим поверхностям.

Кроме того, при возможности соблюдайте дистанцию – даже полметра уменьшает риск передачи вирусов. А также:

Выбирайте места поближе к притоку свежего воздуха (окна, двери).

Избегайте разговоров вплотную в закрытых помещениях.

Используйте антисептик после выхода из транспорта или людей.

Напомним, в Украине с 29 сентября 2025 года официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.

По прогнозам Центра общественного здоровья, пик заболеваемости ОРВИ ожидается в январе-феврале, как это происходит каждый год.