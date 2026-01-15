На Полтавщине столкнулись два грузовика: есть пострадавшие

Фото: полиция

ДТП произошло 14 января около 17:00 на трассе Н-08 между селами Яроши и Устимовка Кременчугского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль TATA под управлением 56-летнего мужчины столкнулся с грузовиком Renault, за рулем которого находился 55-летний водитель.

В результате столкновения водитель TATA и 25-летний пассажир Renault получили травмы, их госпитализировали в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

