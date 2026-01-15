В Украине усилят ответственность за жестокое обращение с животными
Парламент принял за основу законопроект, приводящий некоторые законодательные акты в соответствие с требованиями Европейской конвенции о защите домашних животных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ВР.
В частности, в документе говорится о запрете:
- проведение болезненных косметических вмешательств без медицинских показаний или для изменения внешнего вида, в частности купирование ушей и хвостов, лишение голоса, удаление зубов и когтей и т.п.;
- препятствовать кормлению бездомных животных или оказывать им другую помощь;
- деятельности догхантеров;
- содержать животных на постоянной привязи без выгула;
- при дрессировке животных принуждать их к превращению своих природных возможностей или сил путем применения искусственных вспомогательных средств, причиняющих повреждение, вызывающих боль, страдания или угнетение.
Также будет запрещена продажа домашних "породистых" животных, если нет официальных документов, подтверждающих ее происхождение.
За "оставление животного на произвол судьбы" будут привлекаться к ответственности.
Напомним, в Винницкой области стая собак напала на 11-летнюю девочку. Инцидент произошел в селе Лопатин.
