13:45  15 января
Во Львове в одной из 16-ти этажей произошел взрыв: возник пожар
11:40  15 января
В Тернополе в подъезде многоэтажки нашли новорожденного ребенка в сумке
08:36  15 января
На Прикарпатье отец пытал приемных детей: подозрение получила чиновница госслужбы
15 января 2026, 15:22

В Тернополе двое мужчин обворовывали водоматы

15 января 2026, 15:22
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
В Тернополе правоохранители задержали лиц, причастных к воровству из водоматов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

С заявлениями в полицию стали обращаться владельцы водоматов еще в конце 2025 года. По их словам, неизвестные повреждали водоматы и похищали деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили лиц, причастных к преступлениям – ранее судимые за имущественные преступления, наркозависимые 20-ти и 24-летний жители Тернопольского района. Злоумышленники с помощью металлических предметов выламывали купюроприемники, разбивали их и забирали наличные.

Общая сумма ущерба, нанесенного предпринимателям, составляет около 40 тысяч гривен.

Злоумышленники в содеянном признались. Решается вопрос об объявлении им подозрения.

Как сообщалось, в Тернопольской области мужчина обокрал магазин , в котором работал. За совершенное ему грозит лишение свободы.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
