В Тернополе двое мужчин обворовывали водоматы

В Тернополе правоохранители задержали лиц, причастных к воровству из водоматов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

С заявлениями в полицию стали обращаться владельцы водоматов еще в конце 2025 года. По их словам, неизвестные повреждали водоматы и похищали деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили лиц, причастных к преступлениям – ранее судимые за имущественные преступления, наркозависимые 20-ти и 24-летний жители Тернопольского района. Злоумышленники с помощью металлических предметов выламывали купюроприемники, разбивали их и забирали наличные.

Общая сумма ущерба, нанесенного предпринимателям, составляет около 40 тысяч гривен.

Злоумышленники в содеянном признались. Решается вопрос об объявлении им подозрения.

