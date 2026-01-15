В Тернополе двое мужчин обворовывали водоматы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
С заявлениями в полицию стали обращаться владельцы водоматов еще в конце 2025 года. По их словам, неизвестные повреждали водоматы и похищали деньги.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили лиц, причастных к преступлениям – ранее судимые за имущественные преступления, наркозависимые 20-ти и 24-летний жители Тернопольского района. Злоумышленники с помощью металлических предметов выламывали купюроприемники, разбивали их и забирали наличные.
Общая сумма ущерба, нанесенного предпринимателям, составляет около 40 тысяч гривен.
Злоумышленники в содеянном признались. Решается вопрос об объявлении им подозрения.
