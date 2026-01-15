В Киеве без тепла остаются 287 домов: энергетики работают круглосуточно

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Киеве по состоянию на утро 15 января без теплоснабжения остаются 287 жилых домов

Об этом в телеэфире сообщила представитель Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, передает RegioNews.

По ее словам, еще вчера без отопления оставалось более 470 домов, так что ситуация постепенно улучшается. Энергетики работают над возобновлением теплоснабжения круглосуточно.

Поп также отметила, что во всех районах города действуют около 1,3 тысяч пунктов несокрушимости, где жители могут согреться и зарядить устройства.

Как известно, в ночь на 9 января Киев подвергся массированной атаке российских войск.

Сейчас в столице продолжают действовать экстренные и аварийные отключения электроэнергии, а возврат к плановым графикам в ближайшее время не ожидается.

По словам и.о. первого заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, энергетическая инфраструктура столицы получила серьезные повреждения в результате последних массированных атак. Поэтому систему отопления приходилось временно останавливать в 6000 домов. Пока ситуация остается тяжелой, но контролируемой.