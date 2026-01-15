13:45  15 января
Во Львове в одной из 16-ти этажей произошел взрыв: возник пожар
11:40  15 января
В Тернополе в подъезде многоэтажки нашли новорожденного ребенка в сумке
08:36  15 января
На Прикарпатье отец пытал приемных детей: подозрение получила чиновница госслужбы
15 января 2026, 14:49

В Киеве без тепла остаются 287 домов: энергетики работают круглосуточно

15 января 2026, 14:49
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Киеве по состоянию на утро 15 января без теплоснабжения остаются 287 жилых домов

Об этом в телеэфире сообщила представитель Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, передает RegioNews.

По ее словам, еще вчера без отопления оставалось более 470 домов, так что ситуация постепенно улучшается. Энергетики работают над возобновлением теплоснабжения круглосуточно.

Поп также отметила, что во всех районах города действуют около 1,3 тысяч пунктов несокрушимости, где жители могут согреться и зарядить устройства.

Как известно, в ночь на 9 января Киев подвергся массированной атаке российских войск.

Сейчас в столице продолжают действовать экстренные и аварийные отключения электроэнергии, а возврат к плановым графикам в ближайшее время не ожидается.

По словам и.о. первого заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, энергетическая инфраструктура столицы получила серьезные повреждения в результате последних массированных атак. Поэтому систему отопления приходилось временно останавливать в 6000 домов. Пока ситуация остается тяжелой, но контролируемой.

война Киев ремонт атака дома энергетики аварийная бригада теплоснабжение
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
07 августа 2025
