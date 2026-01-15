13:45  15 января
Во Львове в одной из 16-ти этажей произошел взрыв: возник пожар
11:40  15 января
В Тернополе в подъезде многоэтажки нашли новорожденного ребенка в сумке
08:36  15 января
На Прикарпатье отец пытал приемных детей: подозрение получила чиновница госслужбы
15 января 2026, 16:15

В Киеве умерла женщина во время операции по имплантации ягодиц: получил подозрение платический хирург

15 января 2026, 16:15
Иллюстративное фото
В столице во время операции в частной клинике скончалась женщина. Пластический хирург получил подозрение 

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В августе 2023 года во время операции пластический хирург ненадлежаще выполнил свои обязанности. В результате неправильной подготовки анестезии у пациентки произошла остановка сердца во время операции по имплантации ягодиц.

Несмотря на реанимационные меры, спасти жизнь женщины не удалось. Ей было всего 28 лет.

Экспертиза показала, что в анестезирующем растворе была втрое увеличена допустимая доза препарата. Это привело к смерти пациентки. Кроме того, врач не внес препарат в документацию и не должен был его использовать.

Правоохранители направили обвинительный акт. Врач предстанет перед судом.

Напомним, в Харьковской области медики получили вызов о пациенте, находившемся в состоянии клинической смерти. Специалисты экстренной помощи смогли провести вмешательство, спасшее жизнь человека.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
