В Киеве умерла женщина во время операции по имплантации ягодиц: получил подозрение платический хирург

В столице во время операции в частной клинике скончалась женщина. Пластический хирург получил подозрение

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В августе 2023 года во время операции пластический хирург ненадлежаще выполнил свои обязанности. В результате неправильной подготовки анестезии у пациентки произошла остановка сердца во время операции по имплантации ягодиц.

Несмотря на реанимационные меры, спасти жизнь женщины не удалось. Ей было всего 28 лет.

Экспертиза показала, что в анестезирующем растворе была втрое увеличена допустимая доза препарата. Это привело к смерти пациентки. Кроме того, врач не внес препарат в документацию и не должен был его использовать.

Правоохранители направили обвинительный акт. Врач предстанет перед судом.

