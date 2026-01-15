13:45  15 января
Во Львове в одной из 16-ти этажей произошел взрыв: возник пожар
11:40  15 января
В Тернополе в подъезде многоэтажки нашли новорожденного ребенка в сумке
08:36  15 января
На Прикарпатье отец пытал приемных детей: подозрение получила чиновница госслужбы
15 января 2026, 14:35

На Прикарпатье работники ТЦК за деньги переправляли мужчин в Румынию

15 января 2026, 14:35
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники ГБР совместно с СБУ и ГПСУ разоблачили и заблокировали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу в Ивано-Франковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Схему организовали два сержанта одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки на Прикарпатье.

По данным следствия, военнослужащие через посредников подыскивали мужчин, которые стремились избежать мобилизации и незаконно уехать из Украины. В одном из эпизодов установлено, что за 8000 долларов они обещали лично доставить 44-летнего "клиента" в границу с Румынией служебным автомобилем.

"Фигуранты обеспечивали беспрепятственный проезд через блокпосты. Во время поездки они инструктировали мужчину по маршруту передвижения, поведения в пути, ответов на блокпостах и дальнейших действий. После беспрепятственного проезда через блокпосты мужчина, одетый в термокостюм и в темное время суток, должен был самостоятельно пересечь реку Прут", – говорится в сообщении.

Фигуранты задержаны и сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины – организация незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенная группой лиц по корыстным мотивам. Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Прикарпатье был задержан работник ТЦК, который вместе с начальником издевался над военнообязанными.

ГБР Прикарпатье Ивано-Франковская область ТЦК коррупционная схема побег за границу
07 августа 2025
