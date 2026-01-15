60 тысяч за справку: в Полтавской области требовали взятку с мужчины с инвалидностью

Иллюстративное фото

Правоохранители разоблачили женщину, которая связана с коррупционной схемой. Речь идет о продлении статуса лица с инвалидностью

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 48-летняя женщина требовала у мужчин третьей группой инвалидности деньги. За 60 тысяч гривен она обещала ему положительное решение по продлению статуса инвалидности. Деньги она получила двумя траншами.

Женщине сообщили о подозрении за пособничество в полученных взятках и вымогательствах. Сейчас правоохранители устанавливают всех, кто был причастен к схеме.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили адвоката, который во время консультации убедил клиента воспользоваться незаконной схемой получения отсрочки от мобилизации. Он предложил оформить фиктивное попечительство над лицом по инвалидности. В разговорах с женой клиента он просил 7 тысяч долларов за свои услуги.