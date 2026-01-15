13:45  15 січня
15 січня 2026, 15:34

Захворюваність на ГРВІ зросла на 15%: за тиждень захворіли понад 121 тис. людей

15 січня 2026, 15:34
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ситуація з гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) в Україні стабільна. У більшості регіонів захворюваність залишається на фоновому рівні, лише у Львівській області зафіксовано незначне перевищення епідеміологічного порога

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Так, із 5 до 11 січня в країні захворіли 121 497 осіб, з них 65 947 дорослих та 55 550 дітей до 17 років. Це на 15,2% більше, ніж за попередній тиждень. Госпіталізовано 4 827 пацієнтів, серед яких 2 578 дітей.

Щодо COVID-19, за тиждень захворіли 360 осіб, що на 29,6% більше, ніж тижнем раніше.

Щоби знизити ризик інфікування ГРВІ в місцях скупчення людей фахівці радять мінімізувати доторки до поручнів, ручок та інших поверхонь.

Окрім того, за можливості дотримуйтеся дистанції – навіть пів метра зменшує ризик передачі вірусів. А також:

  • Обирайте місця ближче до припливу свіжого повітря (вікна, двері).
  • Уникайте розмов упритул у закритих приміщеннях.
  • Використовуйте антисептик після виходу з транспорту чи людни.

Нагадаємо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.

За прогнозами Центру громадського здоров'я, пік захворюваності на ГРВІ очікується у січні-лютому, як це відбувається щороку.

