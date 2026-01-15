Захворюваність на ГРВІ зросла на 15%: за тиждень захворіли понад 121 тис. людей
Ситуація з гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) в Україні стабільна. У більшості регіонів захворюваність залишається на фоновому рівні, лише у Львівській області зафіксовано незначне перевищення епідеміологічного порога
Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.
Так, із 5 до 11 січня в країні захворіли 121 497 осіб, з них 65 947 дорослих та 55 550 дітей до 17 років. Це на 15,2% більше, ніж за попередній тиждень. Госпіталізовано 4 827 пацієнтів, серед яких 2 578 дітей.
Щодо COVID-19, за тиждень захворіли 360 осіб, що на 29,6% більше, ніж тижнем раніше.
Щоби знизити ризик інфікування ГРВІ в місцях скупчення людей фахівці радять мінімізувати доторки до поручнів, ручок та інших поверхонь.
Окрім того, за можливості дотримуйтеся дистанції – навіть пів метра зменшує ризик передачі вірусів. А також:
- Обирайте місця ближче до припливу свіжого повітря (вікна, двері).
- Уникайте розмов упритул у закритих приміщеннях.
- Використовуйте антисептик після виходу з транспорту чи людни.
Нагадаємо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.
За прогнозами Центру громадського здоров'я, пік захворюваності на ГРВІ очікується у січні-лютому, як це відбувається щороку.