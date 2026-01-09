11:26  09 января
В Тернопольской области 57-летний мужчина скрыто снимал в душе свою 21-летнюю соседку
08:13  09 января
Смертельный обгон в Одесской области: один человек погиб, четверо пострадавших
07:49  09 января
В Ровенской области 85-летняя женщина чуть не замерзла в сугробе – ее спас полицейский
UA | RU
UA | RU
09 января 2026, 10:40

Миллиардные махинации в Минобороны: разоблачены поставки непригодных мин

09 января 2026, 10:40
Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Правоохранители прекратили деятельность преступной организации, присвоившей почти 3 млрд грн бюджетных средств на закупку мин для ВСУ

Об этом сообщили ГБР и Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, частная компания заключила пять государственных контрактов с Департаментом военно-технической политики Минобороны, Агентством оборонных закупок и Командованием Сил логистики ВСУ на поставку мин разных типов.

Часть продукции была поставлена, однако по результатам судебных экспертиз мины оказались непригодными для использования и опасными. По другим контрактам поставки не состоялись, а полученные авансовые платежи были присвоены.

Предварительные подсчеты ущерба государству по всем контрактам составляют около 2,994 млрд грн, из которых:

  • 571,3 млн грн – убытки из-за поставки непригодных мин;
  • 2,423 млрд грн – убытки из-за возможного присвоения авансов.

Также установлено привлечение соисполнителя, получившего более 120 млн грн авансовых платежей за работы, которые на момент проверки не были выполнены.

Результаты физико-химических исследований, проверок и комплексной судебной экспертизы подтвердили непригодность мин: несоответствие техническим условиям, недостаточное количество взрывчатого вещества и отказ от инициирования взрыва.

Отдельно проверяются факты возможного использования предварительных платежей на приобретение оборудования, не связанного с государственными контрактами, с последующим отчуждением имущества в пользу другой компании.

Сообщено о подозрении 10 лицам, среди которых представители компании-поставщика, ее руководители и бухгалтерия, руководитель предприятия-соисполнителя и должностные лица военных представительств. Четверо подозреваемых задержаны.

Подготовлено ходатайство об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей с залогом от 100 до 500 млн грн.

Напомним, на Львовщине бывшему начальнику инженерной службы Нацгвардии сообщено о подозрении из-за нанесенного государству ущерба более чем в 72 млн грн. По данным следствия, в 2024 году чиновник составил рапорт о якобы непосредственном участии военнослужащих в боевых действиях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Офис генпрокурора ГБР Украина война подозрение Минобороны убытки мина
Нанес государству 72 млн грн ущерба: на Львовщине ДБР подозревает бывшего чиновника Нацгвардии
08 января 2026, 14:39
Во время мобилизации избивал людей: ГБР сообщило подозрение офицеру ТЦК в Николаеве
08 января 2026, 13:51
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
В Сумской области мужчина провалился под лед: его тело достали спасатели
09 января 2026, 11:51
Во время ночных обстрелов Киева погиб медик из Каховки
09 января 2026, 11:46
Россияне ударили КАБами по Запорожскому району: повреждены дома, есть раненый
09 января 2026, 11:36
Драка подростков возле ТРЦ в Полтаве: двое братьев ранены из пневматического пистолета
09 января 2026, 11:31
В Тернопольской области 57-летний мужчина скрыто снимал в душе свою 21-летнюю соседку
09 января 2026, 11:26
В Житомире судили военного, который перешел на сторону "ДНР"
09 января 2026, 10:55
В Днепре задержали "уголовных авторитетов" за вымогательство $35 тысяч несуществующего долга
09 января 2026, 10:53
Россияне обстреляли поселок на Херсонщине: пострадала женщина и двое детей
09 января 2026, 10:32
Сибига призвал партнеров усилить давление на Москву после ночных ударов
09 января 2026, 10:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Все блоги »