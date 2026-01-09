Миллиардные махинации в Минобороны: разоблачены поставки непригодных мин

Фото: ГБР

Правоохранители прекратили деятельность преступной организации, присвоившей почти 3 млрд грн бюджетных средств на закупку мин для ВСУ

Об этом сообщили ГБР и Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, частная компания заключила пять государственных контрактов с Департаментом военно-технической политики Минобороны, Агентством оборонных закупок и Командованием Сил логистики ВСУ на поставку мин разных типов.

Часть продукции была поставлена, однако по результатам судебных экспертиз мины оказались непригодными для использования и опасными. По другим контрактам поставки не состоялись, а полученные авансовые платежи были присвоены.

Предварительные подсчеты ущерба государству по всем контрактам составляют около 2,994 млрд грн, из которых:

571,3 млн грн – убытки из-за поставки непригодных мин;

2,423 млрд грн – убытки из-за возможного присвоения авансов.

Также установлено привлечение соисполнителя, получившего более 120 млн грн авансовых платежей за работы, которые на момент проверки не были выполнены.

Результаты физико-химических исследований, проверок и комплексной судебной экспертизы подтвердили непригодность мин: несоответствие техническим условиям, недостаточное количество взрывчатого вещества и отказ от инициирования взрыва.

Отдельно проверяются факты возможного использования предварительных платежей на приобретение оборудования, не связанного с государственными контрактами, с последующим отчуждением имущества в пользу другой компании.

Сообщено о подозрении 10 лицам, среди которых представители компании-поставщика, ее руководители и бухгалтерия, руководитель предприятия-соисполнителя и должностные лица военных представительств. Четверо подозреваемых задержаны.

Подготовлено ходатайство об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей с залогом от 100 до 500 млн грн.

Напомним, на Львовщине бывшему начальнику инженерной службы Нацгвардии сообщено о подозрении из-за нанесенного государству ущерба более чем в 72 млн грн. По данным следствия, в 2024 году чиновник составил рапорт о якобы непосредственном участии военнослужащих в боевых действиях.