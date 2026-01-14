Нелегальные мигрантки из Таиланда: китаец организовал ввоз четырех иностранцев в Украину
Группа лиц, среди которых и гражданин Китая, организовали ввоз на территорию Украины гражданок Таиланда под видом трудоустройства
Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.
По данным следствия, организовал схему 57-летний гражданин Китая, имеющий вид на временное проживание в Украине. Ему помогали еще один гражданин Китая и украинка.
Фигуранты незаконно ввезли на территорию Украины четырех гражданок Таиланда, оформляя их в качестве работниц через фиктивное предприятие.
Следователи отмечают, что организатор ранее уже получал запрет на въезд в Украину, но неоднократно пересекал границу по поддельным паспортам.
В рамках уголовного производства правоохранители провели ряд санкционированных обысков. Удалено:
- свыше 50 тысяч долларов;
- два автомобиля;
- банковские карты и документы для легализации иностранцев;
- оргтехнику, серверы, мобильные телефоны и сим-карты;
- уставные и регистрационные документы, печати.
Организатор задержан в порядке ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины, ему и его сообщникам поставлено в известность о подозрении по ч. 1, 2 ст. 332-2 УК Украины – незаконное пересечение государственной границы, совершенное повторно.
Сейчас решается вопрос принудительного выдворения нелегальных мигрантов из Украины.
Напомним, Кабмин согласовал проект закона, который должен упростить процедуру получения разрешений на работу и проживание для иностранцев. В планах также создание государственного онлайн-портала, где украинские работодатели будут публиковать вакансии, а иностранцы будут дистанционно подавать заявления на разрешение.
Ранее сообщалось, что осенью 2025 года в Украине завершились масштабные мероприятия Государственной миграционной службы под названием "Мигрант". В ходе операции было обнаружено 635 нелегальных мигрантов.