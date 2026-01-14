09:35  14 января
В центре Одессы автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе
08:38  14 января
В Киеве женщина ранила сожителя четырьмя ударами ножа
08:30  14 января
Инфляция в Украине замедлилась: в Госстате показали, подорожала ли жизнь в Украине
UA | RU
UA | RU
14 января 2026, 08:52

Нелегальные мигрантки из Таиланда: китаец организовал ввоз четырех иностранцев в Украину

14 января 2026, 08:52
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Группа лиц, среди которых и гражданин Китая, организовали ввоз на территорию Украины гражданок Таиланда под видом трудоустройства

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, организовал схему 57-летний гражданин Китая, имеющий вид на временное проживание в Украине. Ему помогали еще один гражданин Китая и украинка.

Фигуранты незаконно ввезли на территорию Украины четырех гражданок Таиланда, оформляя их в качестве работниц через фиктивное предприятие.

Следователи отмечают, что организатор ранее уже получал запрет на въезд в Украину, но неоднократно пересекал границу по поддельным паспортам.

В рамках уголовного производства правоохранители провели ряд санкционированных обысков. Удалено:

  • свыше 50 тысяч долларов;
  • два автомобиля;
  • банковские карты и документы для легализации иностранцев;
  • оргтехнику, серверы, мобильные телефоны и сим-карты;
  • уставные и регистрационные документы, печати.

Организатор задержан в порядке ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины, ему и его сообщникам поставлено в известность о подозрении по ч. 1, 2 ст. 332-2 УК Украины – незаконное пересечение государственной границы, совершенное повторно.

Сейчас решается вопрос принудительного выдворения нелегальных мигрантов из Украины.

Напомним, Кабмин согласовал проект закона, который должен упростить процедуру получения разрешений на работу и проживание для иностранцев. В планах также создание государственного онлайн-портала, где украинские работодатели будут публиковать вакансии, а иностранцы будут дистанционно подавать заявления на разрешение.

Ранее сообщалось, что осенью 2025 года в Украине завершились масштабные мероприятия Государственной миграционной службы под названием "Мигрант". В ходе операции было обнаружено 635 нелегальных мигрантов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Таиланд иностранец мигранты схема полиция подозрение
Во Львове полицейские избили убирающую снег женщину
13 января 2026, 21:22
Побил и задушил: в Киевской области муж жестоко расправился с женой
13 января 2026, 18:55
В Днепре мужчина взял в заложники свою мать и угрожал взорвать боеприпас
13 января 2026, 11:55
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Скандал в монастыре УПЦ: настоятель выехал из Украины после расследования – СМИ
14 января 2026, 10:24
Обыски в "Батькивщине": Тимошенко заявила о политическом заказе, ей сообщено подозрение – УП
14 января 2026, 09:58
Харьковщина после атак БпЛА: спасатели ликвидировали четыре пожара
14 января 2026, 09:40
В центре Одессы автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе
14 января 2026, 09:35
На Буковине из-за взрыва самодельного котла травмировались двое детей
14 января 2026, 09:19
Голосы, которых не хватало для назначения Федорова и Шмыгаля, сегодня могут найтись – СМИ
14 января 2026, 09:10
В Киеве женщина ранила сожителя четырьмя ударами ножа
14 января 2026, 08:38
Инфляция в Украине замедлилась: в Госстате показали, подорожала ли жизнь в Украине
14 января 2026, 08:30
РФ ночью атаковала Украину тремя "Искандерами" и 113 беспилотниками: есть попадание на 13 локациях
14 января 2026, 08:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Виталий Портников
Все блоги »