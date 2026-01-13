Фото: полиция

В понедельник, 12 января, около 16:45 жители улицы Дарницкой в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра вызвали полицию из-за криков о помощи, раздававшихся из соседней квартиры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как выяснилось, 48-летний местный житель устроил конфликт и угрожал своей матери. Правоохранители вели переговоры с мужчиной, пытаясь успокоить его и убедить отпустить мать, чтобы она не пострадала.

При силовой поддержке спецназовцев КОРД полицейские задержали местного жителя. Им оказался 48-летний мужчина, самовольно покинувший место службы.

Фигуранта доставили в отделение полиции для установления всех обстоятельств происшествия. С ним продолжаются следственные действия.

Женщину с травмами госпитализировали в больницу.

Полиция открыла уголовные производства по фактам угрозы убийства и незаконного обращения с оружием.

