В Днепре мужчина взял в заложники свою мать и угрожал взорвать боеприпас
В понедельник, 12 января, около 16:45 жители улицы Дарницкой в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра вызвали полицию из-за криков о помощи, раздававшихся из соседней квартиры
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Как выяснилось, 48-летний местный житель устроил конфликт и угрожал своей матери. Правоохранители вели переговоры с мужчиной, пытаясь успокоить его и убедить отпустить мать, чтобы она не пострадала.
При силовой поддержке спецназовцев КОРД полицейские задержали местного жителя. Им оказался 48-летний мужчина, самовольно покинувший место службы.
Фигуранта доставили в отделение полиции для установления всех обстоятельств происшествия. С ним продолжаются следственные действия.
Женщину с травмами госпитализировали в больницу.
Полиция открыла уголовные производства по фактам угрозы убийства и незаконного обращения с оружием.
