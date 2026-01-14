Нелегальні мігрантки з Таїланду: китаєць організував ввезення чотирьох іноземок в Україну

Фото: Національна поліція

Група осіб, серед яких і громадянин Китаю, організували ввезення на територію України громадянок Таїланду під виглядом працевлаштування

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, організував схему 57-річний громадянин Китаю, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні. Йому допомагали ще один громадянин Китаю та українка.

Фігуранти незаконно ввезли на територію України чотирьох громадянок Таїланду, оформляючи їх як працівниць через фіктивне підприємство.

Слідчі зазначають, що організатор раніше вже отримував заборону на в'’їзд в Україну, але неодноразово перетинав кордон за підробленими паспортами.

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків. Вилучено:

понад 50 тисяч доларів;

два автомобілі;

банківські картки та документи для легалізації іноземців;

оргтехніку, сервери, мобільні телефони та сім-картки;

уставні та реєстраційні документи, печатки.

Організатора затримано у порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України, йому та його спільникам повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 332-2 КК України – незаконне перетинання державного кордону, вчинене повторно.

Зараз вирішується питання щодо примусового видворення нелегальних мігрантів з України.

Нагадаємо, Кабмін погодив проєкт закону, який має спростити процедуру отримання дозволів на роботу і проживання для іноземців. У планах також створення державного онлайн-порталу, де українські роботодавці будуть публікувати вакансії, а іноземці дистанційно подаватимуть заяви на дозвіл.

Раніше повідомлялосчя, що восени 2025 року в Україні завершилися масштабні заходи Державної міграційної служби під назвою "Мігрант". У ході операції було виявлено 635 нелегальних мігрантів.