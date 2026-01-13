Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Это произошло в Кагарлыкской общине. Мужчина во время ссоры избил гражданской женой. Затем он ее задушил. Когда нашли тело 68-летней женщины, на ее теле были следы насильственной смерти.

Сейчас мужчина был задержан и помещен в изолятор. Ему объявили о подозрении. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве 28-летний мужчина на глазах у связанного отца жестоко убил 89-летнюю бабушку, избивая ее чайником и задушив, а затем пытался убить собственную мать.