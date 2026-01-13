Побил и задушил: в Киевской области муж жестоко расправился с женой
На Обуховщине мужчина убил сожительницу. Он получил подозрение
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Это произошло в Кагарлыкской общине. Мужчина во время ссоры избил гражданской женой. Затем он ее задушил. Когда нашли тело 68-летней женщины, на ее теле были следы насильственной смерти.
Сейчас мужчина был задержан и помещен в изолятор. Ему объявили о подозрении. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Киеве 28-летний мужчина на глазах у связанного отца жестоко убил 89-летнюю бабушку, избивая ее чайником и задушив, а затем пытался убить собственную мать.
Смерть матери и младенца: в Киеве врачу роддома сообщили о подозренииВсе новости »
13 января 2026, 15:01В Днепре мужчина взял в заложники свою мать и угрожал взорвать боеприпас
13 января 2026, 11:55Нападение с ножом в столичной школе: подростку сообщили о подозрении
13 января 2026, 09:18
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Кому и как будут выключать свет 14 января
13 января 2026, 20:50Угроза баллистики: в Днепре раздался мощный взрыв
13 января 2026, 19:35На Прикарпатье пьяная водитель сбила человека и влетела в ограждение
13 января 2026, 19:15Свобода от мобилизации за 9 тысяч долларов: в Киеве адвокат "продавал" снятие с розыска ТЦК
13 января 2026, 18:40Получил приговор россиянин, расстрелявший пленного украинского военного в Харьковской области
13 января 2026, 18:15Рада провалила голосование за назначение Шмыгаля на должность министра энергетики
13 января 2026, 17:15В Прикарпатье разоблачили чиновника, который требовал взятки от рыбаков: по 10 тысяч с каждого
13 января 2026, 16:55Цена вопроса 18 тысяч "зелеными": в столице женщина обещала киевлянке "спасти" ее мужа от войска
13 января 2026, 16:40Шантажировал эротическими фото и имел интим, пока родителей не было дома: в Одессе вынесли приговор извергу, который годами насиловал детей
13 января 2026, 16:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »