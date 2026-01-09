11:26  09 января
В Тернопольской области 57-летний мужчина скрыто снимал в душе свою 21-летнюю соседку
08:13  09 января
Смертельный обгон в Одесской области: один человек погиб, четверо пострадавших
07:49  09 января
В Ровенской области 85-летняя женщина чуть не замерзла в сугробе – ее спас полицейский
09 января 2026, 10:27

Сибига призвал партнеров усилить давление на Москву после ночных ударов

09 января 2026, 10:27
Фото: из открытых источников
Министр иностранных дел Андрей Сибига решительно осудил очередную комбинированную атаку России по мирным городам и объектам критической инфраструктуры Украины

Об этом сообщили в МИДе, передает RegioNews.

По словам министра, в Киеве после "ужасной ночи российских ударов" погибли по меньшей мере четыре мирных жителя , среди которых врач, еще более двух десятков человек получили ранения.

"Жилищные районы, критическая инфраструктура, электроснабжение, отопление и водоснабжение подверглись жестоким атакам крылатыми и баллистическими ракетами и дронами", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД отметил, что сегодня утром под ударами оказались Львов и Киев, а в начале недели – Днепр, Запорожье, Кривой Рог и другие регионы. По его словам, такими действиями Россия демонстрирует полное пренебрежение мирными усилиями.

"Россия делает ставку на войну, террор и жестокость вместо дипломатии", – подчеркнул министр.

Сибига также отметил, что бомбежками Россия не заставит украинцев принять ультиматумы Кремля.

"Такие атаки только сплачивают наш народ и делают его более решительным в противостоянии агрессии и террору", – заявил он.

Сибига призвал партнеров немедленно усилить давление на Москву, в том числе путем новых жестких санкций, предоставления дополнительных пакетов оборонной помощи Украине и принятия шагов по привлечению России к ответственности за военные преступления.

"На террор и жестокость России нужно ответить единством, силой и справедливостью", – подытожил глава МИД.

Напомним, в ночь на 9 января РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет морского и наземного базирования. Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных дронов на 19 локациях.

Кроме того, Львовскую область россияне атаковали "Орешником". Это подтвердило Минобороны РФ.

По данным городского головы Андрея Садового, под удар попал объект критической инфраструктуры области.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

