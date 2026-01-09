Сибига призвал партнеров усилить давление на Москву после ночных ударов

Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Андрей Сибига решительно осудил очередную комбинированную атаку России по мирным городам и объектам критической инфраструктуры Украины

Об этом сообщили в МИДе, передает RegioNews.

По словам министра, в Киеве после "ужасной ночи российских ударов" погибли по меньшей мере четыре мирных жителя , среди которых врач, еще более двух десятков человек получили ранения.

"Жилищные районы, критическая инфраструктура, электроснабжение, отопление и водоснабжение подверглись жестоким атакам крылатыми и баллистическими ракетами и дронами", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД отметил, что сегодня утром под ударами оказались Львов и Киев, а в начале недели – Днепр, Запорожье, Кривой Рог и другие регионы. По его словам, такими действиями Россия демонстрирует полное пренебрежение мирными усилиями.

"Россия делает ставку на войну, террор и жестокость вместо дипломатии", – подчеркнул министр.

Сибига также отметил, что бомбежками Россия не заставит украинцев принять ультиматумы Кремля.

"Такие атаки только сплачивают наш народ и делают его более решительным в противостоянии агрессии и террору", – заявил он.

Сибига призвал партнеров немедленно усилить давление на Москву, в том числе путем новых жестких санкций, предоставления дополнительных пакетов оборонной помощи Украине и принятия шагов по привлечению России к ответственности за военные преступления.

"На террор и жестокость России нужно ответить единством, силой и справедливостью", – подытожил глава МИД.

Напомним, в ночь на 9 января РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет морского и наземного базирования. Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных дронов на 19 локациях.

Кроме того, Львовскую область россияне атаковали "Орешником". Это подтвердило Минобороны РФ.

По данным городского головы Андрея Садового, под удар попал объект критической инфраструктуры области.

