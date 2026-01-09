Массированная комбинированная атака на Украину: РФ запустила 242 дрона и 36 ракет
В ночь на 9 января РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет морского и наземного базирования
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Основное направление удара – Киевщина.
В целом радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 278 средств воздушного нападения – 36 ракет и 242 БпЛА разных типов:
- 242 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов (около 150 из них – "шахеды");
- 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 22 крылатых ракет "Калибр";
- 1 баллистическая ракета средней дальности.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 244 воздушных целей:
- 226 вражеских беспилотников;
- 8 баллистических Искандер-М/С-400;
- 10 крылатых ракет "Калибр".
Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных дронов на 19 локациях.
Напомним, этой ночью россияне атаковали Киев ударными дронами. Есть попадания в жилые дома. В результате обстрела погибли четыре человека, количество пострадавших возросло до 24.
Ракета, по которой РФ ночью ударила по Львову, двигалась со скоростью 13 тысяч километров. Имеется прилет по объекту критической инфраструктуры.