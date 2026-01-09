08:27  09 января
Во Львовской области задержали мужчину, который пытался изнасиловать 14-летнюю девочку
08:13  09 января
Смертельный обгон в Одесской области: один человек погиб, четверо пострадавших
07:49  09 января
В Ровенской области 85-летняя женщина чуть не замерзла в сугробе – ее спас полицейский
UA | RU
UA | RU
09 января 2026, 08:49

Массированная комбинированная атака на Украину: РФ запустила 242 дрона и 36 ракет

09 января 2026, 08:49
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 9 января РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет морского и наземного базирования

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Основное направление удара – Киевщина.

В целом радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 278 средств воздушного нападения – 36 ракет и 242 БпЛА разных типов:

  • 242 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов (около 150 из них – "шахеды");
  • 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
  • 22 крылатых ракет "Калибр";
  • 1 баллистическая ракета средней дальности.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 244 воздушных целей:

  • 226 вражеских беспилотников;
  • 8 баллистических Искандер-М/С-400;
  • 10 крылатых ракет "Калибр".

Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных дронов на 19 локациях.

Атака на Украину 9 января 2025 года

Напомним, этой ночью россияне атаковали Киев ударными дронами. Есть попадания в жилые дома. В результате обстрела погибли четыре человека, количество пострадавших возросло до 24.

Ракета, по которой РФ ночью ударила по Львову, двигалась со скоростью 13 тысяч километров. Имеется прилет по объекту критической инфраструктуры.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы дрон беспилотники ракетный удар ПВО Орешник
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
"Орешник" как политическая истерика: почему Путин снова выбрал террор
09 января 2026, 09:58
Атака дронов на Кировоградской области: что известно
09 января 2026, 09:56
В Черкасской области ПВО обезвредила 10 дронов: повреждены дома
09 января 2026, 09:45
В полиции рассказали о последствиях российской атаки в Киевской области
09 января 2026, 09:30
Минобороны РФ сообщило об ударе "Орешником" по Украине: что известно
09 января 2026, 09:28
Полиция предупреждает: из-за непогоды на дорогах – ДТП и осложненное движение
09 января 2026, 09:05
Угрожал "оружием": в Киеве будут судить мужчину за ограбление таксиста
09 января 2026, 08:56
Верховная Рада 13-14 января рассмотрит кадровые изменения в правительстве – Железняк
09 января 2026, 08:40
Террористические атаки РФ делают гарантии безопасности сомнительными
09 января 2026, 08:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Все блоги »