Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 9 января РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет морского и наземного базирования

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Основное направление удара – Киевщина.

В целом радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 278 средств воздушного нападения – 36 ракет и 242 БпЛА разных типов:

242 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов (около 150 из них – "шахеды");

13 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

22 крылатых ракет "Калибр";

1 баллистическая ракета средней дальности.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 244 воздушных целей:

226 вражеских беспилотников;

8 баллистических Искандер-М/С-400;

10 крылатых ракет "Калибр".

Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных дронов на 19 локациях.

Напомним, этой ночью россияне атаковали Киев ударными дронами. Есть попадания в жилые дома. В результате обстрела погибли четыре человека, количество пострадавших возросло до 24.

Ракета, по которой РФ ночью ударила по Львову, двигалась со скоростью 13 тысяч километров. Имеется прилет по объекту критической инфраструктуры.