21:55  25 февраля
В Одессе на светофорах разворовали более 20 миллионов
19:19  25 февраля
В Харькове работники ТЦК избили ветерана войны
17:39  25 февраля
Россияне взорвали дамбу в Донецкой области
25 февраля 2026, 21:55

В Одессе на светофорах разворовали более 20 миллионов

25 февраля 2026, 21:55
Фото: прокуратура
В Одессе правоохранители разоблачили схему завышения стоимости блоков бесперебойного питания и аккумуляторов для светофоров. Участники схемы незаконно завладели более 20,7 млн грн бюджетных средств

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

В организации схемы правоохранители подозревают директора одного из предприятий, фактически контролирующего группу компаний. Он привлек чиновников коммунального учреждения "Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение" Одесского городского совета, адвоката и руководителей еще двух предприятий.

В 2024 году подконтрольные компании выигрывали тендеры и поставляли оборудование по заведомо завышенным ценам. Речь шла о повышении стоимости блоков бесперебойного питания и аккумуляторов для светофоров. Участники схемы "заработали" более 20 миллионов гривен.

"О подозрении прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили 7 лицам: двум должностным лицам КУ "СМЭП", владельцу группы компаний, двум директорам, адвокату и сотруднику подконтрольного предприятия. Им инкриминируют завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, по делу о хищении продуктов более чем на 3 млн грн в Киевской области ДБР разоблачило командира части, как организатора схемы.

25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
