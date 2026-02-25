В Одессе на светофорах разворовали более 20 миллионов

Фото: прокуратура

В Одессе правоохранители разоблачили схему завышения стоимости блоков бесперебойного питания и аккумуляторов для светофоров. Участники схемы незаконно завладели более 20,7 млн грн бюджетных средств

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

В организации схемы правоохранители подозревают директора одного из предприятий, фактически контролирующего группу компаний. Он привлек чиновников коммунального учреждения "Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение" Одесского городского совета, адвоката и руководителей еще двух предприятий.

В 2024 году подконтрольные компании выигрывали тендеры и поставляли оборудование по заведомо завышенным ценам. Речь шла о повышении стоимости блоков бесперебойного питания и аккумуляторов для светофоров. Участники схемы "заработали" более 20 миллионов гривен.

"О подозрении прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили 7 лицам: двум должностным лицам КУ "СМЭП", владельцу группы компаний, двум директорам, адвокату и сотруднику подконтрольного предприятия. Им инкриминируют завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

