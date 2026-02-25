Скользкие дороги и подъем воды в реках: какой будет погода 26 февраля
В четверг, 26 февраля, в некоторых регионах прогнозируют мокрый снег и дождь, на дорогах – опасный гололед, а на отдельных реках – повышение уровня воды
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
На востоке и юго-востоке ожидается мокрый снег и дождь. Местами может быть налипание мокрого снега.
В Карпатах ночью небольшой снег.
На остальной территории Украины без осадков.
Ветер в четверг ожидается преимущественно северный, со скоростью 5-10 м/с. В то же время днем в южных областях местами вероятны порывы до 15-18 м/с.
Температура воздуха в среднем в сутки будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Холоднее ночью будет в западных, северных и в большинстве центральных областей – около 1-6 градусов мороза. В Карпатах ожидается до 12 градусов мороза.
Как сообщалось, 25 февраля температура воздуха в Украине будет колебаться около нуля. В южных областях ожидается +4 градусов.