Скользкие дороги и подъем воды в реках: какой будет погода 26 февраля

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 26 февраля, в некоторых регионах прогнозируют мокрый снег и дождь, на дорогах – опасный гололед, а на отдельных реках – повышение уровня воды

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

На востоке и юго-востоке ожидается мокрый снег и дождь. Местами может быть налипание мокрого снега.

В Карпатах ночью небольшой снег.

На остальной территории Украины без осадков.

Ветер в четверг ожидается преимущественно северный, со скоростью 5-10 м/с. В то же время днем в южных областях местами вероятны порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха в среднем в сутки будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Холоднее ночью будет в западных, северных и в большинстве центральных областей – около 1-6 градусов мороза. В Карпатах ожидается до 12 градусов мороза.

Как сообщалось, 25 февраля температура воздуха в Украине будет колебаться около нуля. В южных областях ожидается +4 градусов.