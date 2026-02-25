17:39  25 февраля
Россияне взорвали дамбу в Донецкой области
17:25  25 февраля
Известный украинский телеведущий мобилизовался в ВСУ
15:59  25 февраля
На Сумщине в результате удара российского дрона погиб опытный спасатель
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2026, 20:55

Скользкие дороги и подъем воды в реках: какой будет погода 26 февраля

25 февраля 2026, 20:55
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В четверг, 26 февраля, в некоторых регионах прогнозируют мокрый снег и дождь, на дорогах – опасный гололед, а на отдельных реках – повышение уровня воды

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

На востоке и юго-востоке ожидается мокрый снег и дождь. Местами может быть налипание мокрого снега.

В Карпатах ночью небольшой снег.

На остальной территории Украины без осадков.

Ветер в четверг ожидается преимущественно северный, со скоростью 5-10 м/с. В то же время днем в южных областях местами вероятны порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха в среднем в сутки будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Холоднее ночью будет в западных, северных и в большинстве центральных областей – около 1-6 градусов мороза. В Карпатах ожидается до 12 градусов мороза.

Как сообщалось, 25 февраля температура воздуха в Украине будет колебаться около нуля. В южных областях ожидается +4 градусов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода прогноз Синоптики зима потепление
Туман, оттепель и влажность: синоптикиня рассказала о погоде на ближайшие дни
23 февраля 2026, 16:19
Стало известно, когда в Украину придет тепло
19 февраля 2026, 18:29
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Украине
18 февраля 2026, 19:19
Все новости »
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В Одессе на светофорах разворовали более 20 миллионов
25 февраля 2026, 21:55
В Сумах открыли современный модульный городок для переселенцев
25 февраля 2026, 21:42
Российский террор не деморализует Украину
25 февраля 2026, 21:25
В столице врач "продавала" инвалидность уклонистам
25 февраля 2026, 21:25
В Днепре врач с сыном торговали непригодностью к службе
25 февраля 2026, 20:35
Испанцы передали гуманитарную помощь пограничникам Одесщины
25 февраля 2026, 20:30
В Германии задержали подозреваемого в убийстве топ-чиновника времен Януковича
25 февраля 2026, 19:59
Отключение света 26 февраля: актуальные графики для всех областей
25 февраля 2026, 19:55
Дональд Трамп имеет в своем активе всего два подхода к миротворчеству
25 февраля 2026, 19:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виталий Портников
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »