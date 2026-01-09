08:27  09 января
Во Львовской области задержали мужчину, который пытался изнасиловать 14-летнюю девочку
08:13  09 января
Смертельный обгон в Одесской области: один человек погиб, четверо пострадавших
07:49  09 января
В Ровенской области 85-летняя женщина чуть не замерзла в сугробе – ее спас полицейский
UA | RU
UA | RU
09 января 2026, 07:39

Масштабная атака на Киев: количество пострадавших увеличилось

09 января 2026, 07:39
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

В ночь на 9 января столица снова подверглась масштабной вражеской атаке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По состоянию на 07:00 зафиксированы повреждения в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах города. Повреждены многоэтажные и частные дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры.

Масштабная атака на Киев: количество пострадавших выросло
Масштабная атака на Киев

Сейчас известно о четырех погибших, среди них медицинский работник.

Пострадали 24 человека, среди них: работники ГСЧС и трое медиков, работавших на месте попадания в Дарницком районе в то время, когда произошел повторный обстрел.

Полицейские вместе с сотрудниками ГСЧС и другими службами продолжают работу на местах, фиксируют и документируют последствия очередного военного преступления.

Масштабный удар по Киеву: выросло количество пострадавших
Масштабный удар по Киеву

Напомним, этой ночью россияне атаковали Киев ударными дронами. Есть попадания в жилые дома. Ранее сообщалось о четырех погибших и 19 пострадавших.

В городе есть повреждения критической инфраструктуры – в отдельных районах наблюдаются перебои с электроснабжением и водой.

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве движение поездов метро на "красной" линии временно осуществляется с изменениями.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Киев обстрелы погибшие пострадавшие
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
"Орешник" как политическая истерика: почему Путин снова выбрал террор
09 января 2026, 09:58
Атака дронов на Кировоградской области: что известно
09 января 2026, 09:56
В Черкасской области ПВО обезвредила 10 дронов: повреждены дома
09 января 2026, 09:45
В полиции рассказали о последствиях российской атаки в Киевской области
09 января 2026, 09:30
Минобороны РФ сообщило об ударе "Орешником" по Украине: что известно
09 января 2026, 09:28
Полиция предупреждает: из-за непогоды на дорогах – ДТП и осложненное движение
09 января 2026, 09:05
Угрожал "оружием": в Киеве будут судить мужчину за ограбление таксиста
09 января 2026, 08:56
Массированная комбинированная атака на Украину: РФ запустила 242 дрона и 36 ракет
09 января 2026, 08:49
Верховная Рада 13-14 января рассмотрит кадровые изменения в правительстве – Железняк
09 января 2026, 08:40
Террористические атаки РФ делают гарантии безопасности сомнительными
09 января 2026, 08:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Все блоги »