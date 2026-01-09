Фото: полиция

В ночь на 9 января столица снова подверглась масштабной вражеской атаке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По состоянию на 07:00 зафиксированы повреждения в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах города. Повреждены многоэтажные и частные дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры.

Сейчас известно о четырех погибших, среди них медицинский работник.

Пострадали 24 человека, среди них: работники ГСЧС и трое медиков, работавших на месте попадания в Дарницком районе в то время, когда произошел повторный обстрел.

Полицейские вместе с сотрудниками ГСЧС и другими службами продолжают работу на местах, фиксируют и документируют последствия очередного военного преступления.

Напомним, этой ночью россияне атаковали Киев ударными дронами. Есть попадания в жилые дома. Ранее сообщалось о четырех погибших и 19 пострадавших.

В городе есть повреждения критической инфраструктуры – в отдельных районах наблюдаются перебои с электроснабжением и водой.

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве движение поездов метро на "красной" линии временно осуществляется с изменениями.