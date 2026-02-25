Россияне взорвали дамбу в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Deepstate.

Отмечается, что в ночь на 25 февраля россияне сбросили 3-х тонн управляемую авиационную бомбу на дамбу в районе населенного пункта Осыково.

Следствием стало подтопление местности, где вода дошла до дороги Дружковка-Константиновка, превратив участок в "сплошное болото" и проезд туда пока невозможен, по словам самих бойцов.

"Сказать, что логистика в город полностью будет остановлена нельзя, ведь существуют другие пути, по которым будет выстраиваться поставка, передвижение и т.д. Однако ухудшить ее, в частности на время, кацапам точно удалось. Очередное нарушение норм международного гуманитарного права", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, армия РФ продвинулась в направлении Славянска в Донецкой области. Речь идет о участке близ села Никифоровка в Бахмутском районе.