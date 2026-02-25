В Днепре врач с сыном торговали непригодностью к службе

Фото: Нацполиция

В Днепре разоблачили медика, которая вместе с сыном организовала схему. Она хотела "заработать" на решениях ВЛК

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 47-летняя женщина работала врачом. Она вместе с ее сыном устроила схему. Женщина уверяла "клиента", что может повлиять на решение ВЛК, чтобы он получил статус непригодного к военной службе. Свои услуги "семья" просила 10 тысяч долларов.

При получении взятки правоохранители задержали ее сына, который якобы и получал деньги.

Напомним, в Тернопольской области сообщили о подозрении заместителю начальника районного ТЦК за получение взятки. Его задержали непосредственно при получении трех тысяч долларов неправомерной выгоды. За эти средства чиновник обещал беспрепятственное обновление военно-учетных документов и снятие с розыска 28-летнего жителя области.