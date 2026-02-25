17:39  25 февраля
Россияне взорвали дамбу в Донецкой области
17:25  25 февраля
Известный украинский телеведущий мобилизовался в ВСУ
15:59  25 февраля
На Сумщине в результате удара российского дрона погиб опытный спасатель
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2026, 20:35

В Днепре врач с сыном торговали непригодностью к службе

25 февраля 2026, 20:35
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Днепре разоблачили медика, которая вместе с сыном организовала схему. Она хотела "заработать" на решениях ВЛК

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 47-летняя женщина работала врачом. Она вместе с ее сыном устроила схему. Женщина уверяла "клиента", что может повлиять на решение ВЛК, чтобы он получил статус непригодного к военной службе. Свои услуги "семья" просила 10 тысяч долларов.

При получении взятки правоохранители задержали ее сына, который якобы и получал деньги.

Напомним, в Тернопольской области сообщили о подозрении заместителю начальника районного ТЦК за получение взятки. Его задержали непосредственно при получении трех тысяч долларов неправомерной выгоды. За эти средства чиновник обещал беспрепятственное обновление военно-учетных документов и снятие с розыска 28-летнего жителя области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации полиция Днепр
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В Одессе на светофорах разворовали более 20 миллионов
25 февраля 2026, 21:55
В Сумах открыли современный модульный городок для переселенцев
25 февраля 2026, 21:42
Российский террор не деморализует Украину
25 февраля 2026, 21:25
В столице врач "продавала" инвалидность уклонистам
25 февраля 2026, 21:25
Скользкие дороги и подъем воды в реках: какой будет погода 26 февраля
25 февраля 2026, 20:55
Испанцы передали гуманитарную помощь пограничникам Одесщины
25 февраля 2026, 20:30
В Германии задержали подозреваемого в убийстве топ-чиновника времен Януковича
25 февраля 2026, 19:59
Отключение света 26 февраля: актуальные графики для всех областей
25 февраля 2026, 19:55
Дональд Трамп имеет в своем активе всего два подхода к миротворчеству
25 февраля 2026, 19:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виталий Портников
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »