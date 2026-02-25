На Сумщине в результате удара российского дрона погиб опытный спасатель
В Великописаревской общине Сумской области в результате удара российского дрона погиб 57-летний работник ГСЧС Павел Колесник
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую ОВА.
"Враг попал в его гражданский автомобиль. От полученных ранений мужчина погиб на месте", – говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки погиб спасатель Павел Колесник, возвращавшийся из дежурства домой. Мужчина работал в ГСЧС 29 лет.
Как сообщалось, Зеленский поручил усилить защиту неба Сумской области. Перед этим в Шосткинском районе Сумской области российский дрон целенаправленно ударил по автомобилю скорой помощи.
