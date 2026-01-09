Минобороны РФ сообщило об ударе "Орешником" по Украине: что известно

Иллюстративное фото: из открытых источников

Министерство обороны России заявило, что применение ракетного комплекса средней дальности "Орешник" и ударных беспилотников по Украине стало ответом на якобы атаку дронов на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на заявление Минобороны РФ, передает RegioNews.

"Сегодня ночью в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации… Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными объектах на территории Украины", – отметили в ведомстве.

По информации РФ, под удары попали якобы объекты производства дронов и энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, воздушные силы ночью сообщали, что около 23:30 8 января объявили ракетную опасность по всей территории Украины из-за угрозы применения силами РФ баллистических ракет с полигона "Капустин Яр", после чего зафиксированы взрывы во Львовской области.

По данным городского головы Андрея Садового, под удар попал объект критической инфраструктуры области.

Впоследствии Воздушное командование "Запад" сообщило, что воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории.

