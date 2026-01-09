08:27  09 января
Во Львовской области задержали мужчину, который пытался изнасиловать 14-летнюю девочку
08:13  09 января
Смертельный обгон в Одесской области: один человек погиб, четверо пострадавших
07:49  09 января
В Ровенской области 85-летняя женщина чуть не замерзла в сугробе – ее спас полицейский
09 января 2026, 09:28

Минобороны РФ сообщило об ударе "Орешником" по Украине: что известно

09 января 2026, 09:28
Иллюстративное фото: из открытых источников
Министерство обороны России заявило, что применение ракетного комплекса средней дальности "Орешник" и ударных беспилотников по Украине стало ответом на якобы атаку дронов на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на заявление Минобороны РФ, передает RegioNews.

"Сегодня ночью в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации… Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными объектах на территории Украины", – отметили в ведомстве.

По информации РФ, под удары попали якобы объекты производства дронов и энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, воздушные силы ночью сообщали, что около 23:30 8 января объявили ракетную опасность по всей территории Украины из-за угрозы применения силами РФ баллистических ракет с полигона "Капустин Яр", после чего зафиксированы взрывы во Львовской области.

По данным городского головы Андрея Садового, под удар попал объект критической инфраструктуры области.

Впоследствии Воздушное командование "Запад" сообщило, что воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
