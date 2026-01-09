Фото: ОВА

В ночь на 9 января враг снова комбинированно атаковал Украину. До утра воздушная тревога звучала и в Черкасской области. Работали Силы ПВО

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

Украинские защитники обезвредили над областью 10 российских БПЛА.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако есть последствия для инфраструктуры.

В Черкасском районе обломками повреждены окна и крыши не менее пяти домов и столько же хозяйственных построек. Обследование территории продолжается.

Напомним, в ночь на 9 января РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет морского и наземного базирования. Враг запустил 242 беспилотника и 36 ракет.