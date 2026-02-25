Испанцы передали гуманитарную помощь пограничникам Одесщины

фото: ГПСУ

В Одессе прошла встреча представителей Фонда монастыря «Санта Клара» (Королевство Испания) и Государственной пограничной службы Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Благотворители передали пограничникам гуманитарную помощь – 21 автомобиль, из которых 10 реанимобилей с дефибрилляторами, а также другое медицинское имущество и генераторы.

Среди переданных автомобилей был автомобиль, приобретенный за средства Папы Римского Франциска.

